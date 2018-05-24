Yıllar sonra şok gerçeği öğrendi! 'Anne dediğin teyzen, teyze dediğin annendi’

Antalya’da yaşayan 10 yaşındaki Fatma isimli küçük kızın yaşadıkları, tam anlamıyla filmlere konu olacak cinsten. Trajik olay, bundan 10 yıl önce Kepez ilçesinde yaşanmaya başladı. 27 yıl önce eşini kaybeden 59 yaşındaki Fatma A.’nın, 3 çocuğundan küçük kızı H.A. (26), iddiaya göre henüz 16 yaşındayken evlenmek için Hatay’a gitti. Burada yaklaşık 3-4 yıl kalan H.A. daha sonra hamile olarak anne evine geri döndü. Antalya’da doğumunu gerçekleştiren H.A.’nın dünyalar tatlısı bir kızı dünyaya geldi. Yine iddiaya göre H.A., maddi durumdan dolayı kızına bakamayacağını söyleyerek henüz 6 aylık kızını annesine bırakarak tekrar Hatay'a gitti.

Ne yapacağını şaşıran anneanne Fatma A. büyük kızıyla birlikte torununa bakmaya başladı ve ona kendisiyle aynı ismi verdi. Küçük Fatma, 5 yaşına geldiğinde ise annesi olarak bildiği kadını, trafik kazasında kaybederek büyük acı yaşadı.

ANNEANNE ÖLECEĞİNİ ANLAYINCA GERÇEĞİ PAYLAŞTI



Fatma, anneannesiyle birlikte 3 odalı evde yaşamaya devam ederken, 2017 yılında hayatının şokunu yaşadı. Sağlık sorunu yaşayan anneanne, öleceğini düşünüp acı gerçeği torunuyla paylaştı. Minik Fatma, yıllar sonra evinde ağırladığı, Hatay’a yanına gittiği teyzesinin gerçek annesi olduğunu, trafik kazasında kaybettiği kadının ise teyzesi olduğunu öğrendi. Küçük yaşta yaşadıklarıyla neye uğradığını şaşıran Fatma, şu sıralar teyzesi olarak bildiği annesini istemiyor. Onun tek istediği kendisine hayatı boyunca destek olan anneannesine sımsıkı sarılmak.