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Yine koca vahşeti! Hamile eşini tüfekle vurdu

YAŞAM HABERLERİ  | 01.03.2018 00:25 | Son Güncelleme

Konya'da boşanmak üzere olduğu 3 aylık hamile eşini pompalı tüfekle yaralayan adam daha sonra yakalandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Konya’nın Seydişehir ilçesinde bir kişi, boşanmak üzere olduğu üç aylık hamile eşini pompalı tüfekle vurarak yaraladı. Olay sırasında kızının yanında olan babası kanlar içinde yatan kızının başını dizine koyup, yardım etmek için çabaladı.

İHA'nın haberine göre olay, Kızılcalar Mahallesi 303. Sokak’ta meydana geldi. Yaşar Ç. (47) hakkında eşi Fatma Ç.'ye (35) şiddet uyguladığı gerekçesiyle uzaklaştırma kararı verildi. Fatma Ç., yaşanan olayların ardından Konya’da yaşayan babasının evine gitti. Boşanmak üzere olan Fatma Ç., babası Abdullah ile birlikte evindeki eşyaları taşımak için Seydişehir'e geldi. Bu sırada pompalı tüfekle eve gelen Yaşar Ç., evin önündeki Fatma Ç.’ye ateş açtı. Fatma Ç. kolundan ve karın boşluğundan yaralanırken, Yaşar Ç. olay yerinden kaçtı.

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Komşuların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi. Fatma Ç. yaralı vaziyette yerde yatarken, babası gözlerinin önünde vurulan kızının başını dizine koyup okşadı. Büyük şok yaşayan baba, bir yandan da kızına yardım için çabaladı. Ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılan Fatma Ç., yapılan ilk müdahalenin ardın hava ambulansı ile Konya’ya sevk edildi. Polis olaydan bir süre sonra kaçan zanlıyı çarşı merkezinde yakaladı. Olayda kullanılan suç aleti pompalı tüfek ise zanlının attığı yerde bulundu.

Üç aylık hamile olan Fatma Ç.’nin kendisinden 12 yaş büyük olan Yaşar Ç. ile kaçarak evlendiği ortaya çıktı. Çiftin engelli bir çocukları bulunduğu, ayrıca Yaşar Ç.’nin önceki evliliğinden 2 çocuğu daha olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Konya koca vahşeti tüfek

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Okuyucu Yorumları 13 yorum
baban yaşındaki adamla evlen sonra ah ölüyorum vah ölüyorum.. nasılsa her kavgada erkek suçlu sayıldığı için hiç yargılamaya gerek yok.direk asın adamı gitsin .
@nis_hat Son 3 kelime hariç, saçmalamışsın.
HEM HAMİLE KALIN HEM ADAMI NAFAKAYA BAGLA HEM ÖZGÜR İLİŞKİ HEM ERKEGIN ÇOCUĞUYLA HAYATİYLA OYNA YOK ÖYLE ARKADAŞIM HİÇ KUSURA BAKMA HEP OLDURENLER SUÇLU OLMAX
BU KADIN 13 YAS BÜYÜK ADAMA SEVEREK GİTMEZ ADAM İS YERİ SAHİBİ NAFAKAYA VEPARA İÇİN
@gokay_14 herkesi ananla baban gibi sanma
@gokay_14 önce haberi iyi oku.öncelikle yalan yazma 13 yaş değil 12 yaş..çiftler arasında 12 yaş normaldir.
Peki hiç soruyor musunuz erkekler bu hale nasıl geliyorlar diye? Şiddet diyip geçmeyin. Siddete elbette karşıyım ama kadınlarda da aldatma olayı hat safhada. Ellerinden TLF düşmüyor. Sanalda iki çift güzel söze kanip hemen yuvalarını dagitabiliyorlar
artık iyi hal indirimini hakk etmiş. başka bir gezegene gitmenin vakti geldi de geçiyor aynı havayı solumak bile midemi bulandırıyor hayvalar aleminde böyle bir şey yok canavarlar bile bu kadar değildir emin olun. aynı gezegende gömülme fikri bile iğrenç.
bunca kadın şiddetinin tek sebebi devlet malesef bukadar kadınlara arka cikilmazsaydi belkide ölümcül sebebler olmazdı tamam kendini bilmez caniler var elbette ama malesef bu bosanmalarin çoğu devletin kadına tanıdığı haklardan kaynaklanıyor babasis nesil yetiyor toplumda
Bizim kadınlarımızı suçlu erkek profili çekiyor zaten. Bir erkek saygılı, temiz ve insancılsa ayyyy benim erkek arkadaşım acaba aynı zamanda gay mi diye forumlara sorar durur artık...
OHAL olan ülkede silahlı saldırı doğrudan hainlik olup müebbet verilmeli kime neden ne için yapıldığının önemi yok. Ohal var bu ülkede herkes yasalara uyacak
Gezegende gömerken başını kıbleye nasıl çevirecekler? :)
kim hakli kim haksiz allah cc en iyi bilir ne olursa olsun allahin verdigi cani allah alir birde kadin yani allahim her turlu ofkeden yanlistan musluman kardeslerimizi korusun
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