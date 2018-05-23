yirmi7'den yeni single: Papatya

İSTANBUL, (DHA)- 'MUHTEMEL Aşk' adlı parça ile herkesin sevgisini kazanan Okan Şarlı'nın solistliğini üstlendiği 'yirmi7' grubu yepyeni şarkısı 'Papatya' ile hayranlarıyla buluştu.

Dünyanın en büyük sanat ve müzik festivali olarak adlandırılan 'Burning Man'de konser veren ve ödül alan ilk Türk müzik grubu olan 'yirmi7', ismini 27 yaşında hayatlarını kaybeden efsanevi rock yıldızları Jimi Hendrix, Jim Morrisson, Janis Joplin, Kurt Cobain'in alıyor.

"BASİT AMA MÜKEMMELLİĞİN SİMGESİ"

Modern rock ile klasik Türk müziği ezgilerini birleştiren grup, 'Papatya' şarkısına, Devrin Usta yönetmenliğinde Şile ve Ümraniye film platolarında bahar esintileri içeren bir klip çekti. Müzik hayatını uzun yıllar Amerika’da sürdüren Okan Şarlı, Papatya'nın çıkış hikayesini şöyle anlattı:

"Papatya, saf, masum bir sevgiyi ifade eder. Basit fakat mükemmel olabilmenin simgesi gibi. Üstelik anavatanı bizim topraklarımız. Bu duygular içinde hepimizi heyecanlandıran bir şarkı oldu. Umarım dinleyen herkesi de aynı şekilde etkiler."