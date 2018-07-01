YKS'ye giderken geçirdiği kazada bacağı kırıldı

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA) - ÇORUM'da, 6 otomobilin karıştığı zincirleme kazada, 6 kişi yaralandı. Babasının Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumuna götürdüğü Kübra Gündüz (17), kazada bacağı kırılınca sınava giremeyip, hastanede tedaviye alındı.
Kaza, öğle saatlerinde, Çorum çevre yolu Traktörcüler Sitesi kavşağında meydana geldi. Plakaları ile sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 6 otomobil çarpıştı. Zincirleme kazaya kızı Kübra'yı YKS'nin ikinci oturumuna, eşi Şermin (38) ile diğer çocukları Hilal ve Mehmet Akif'i (16) ise şehirler arası otobüs terminaline götüren, Çorum İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Azem Uysal'ın (47) otomobili de karıştı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Uysal ailesi fertleri, sağlık görevlilerince ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sınava giremeyen Kübra'nın bacağının kırıldığı belirtilirken, Azem ile eşi Şermin Uysal’ın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza sonrası Çorum İl Emniyet Müdürü Murat Kolcu da hastaneye gelerek, yaralıların sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Polis, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.
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