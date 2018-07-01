HABER

YKS'ye giderken kaza yaptılar: 4 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.07.2018 16:41 | Son Güncelleme

SİVAS'ta, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumuna girecek 2 öğrencinin bulunduğu otomobil ile özel halk otobüsünün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA) - SİVAS'ta, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumuna girecek 2 öğrencinin bulunduğu otomobil ile özel halk otobüsünün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 09.30 sıralarında, Altuntabak Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Caddesi üzerinde meydana geldi. YKS'ye girecek Samet Malatyalı'nın kullandığı 58 BZ 965 plakalı otomobil ile Yüksel Şahin (43) yönetimindeki 58 H 0113 plakalı özel halk otobüsü çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil, evin bahçe duvarına çarparak, durabildi. Kazada sürücüler ile otomobilde bulunan, YKS'ye girecek Oğuz Kağan Ünal ve sürücünün babası Ömer Malatyalı yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık görevlilerince ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

PARTNERSeksi hakem bu kez resmen soyunduSeksi hakem bu kez resmen soyundu
Göbeklitepe, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeGöbeklitepe, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde
Kore gazisi doğum gününde defnedildiKore gazisi doğum gününde defnedildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'yi yasa boğan Eylül cinayetinde kahreden detaylar! Zanlıda 'Pedofili' bulguları

Türkiye'yi yasa boğan Eylül cinayetinde kahreden detaylar! Zanlıda 'Pedofili' bulguları

Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu tepkisi: Açıklamalarını beğenmedim

Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu tepkisi: Açıklamalarını beğenmedim

Küçük Eylül'ün öldürülmesiyle ilgili hükümetten flaş açıklama

Küçük Eylül'ün öldürülmesiyle ilgili hükümetten flaş açıklama

Boşanmak Emina Jahovic'e yaramadı

Boşanmak Emina Jahovic'e yaramadı

Ölü bulunan müzisyen Metin Kor'la ilgili kafa karıştıran açıklama

Ölü bulunan müzisyen Metin Kor'la ilgili kafa karıştıran açıklama

Adriana Lima; makyajsız ve iç çamaşırlı…

Adriana Lima; makyajsız ve iç çamaşırlı…

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Doktora her gidişlerinde bebek sayısı arttı!

Doktora her gidişlerinde bebek sayısı arttı!

Küçük Eylül’ün ölümü Leyla'nın ailesini de yasa boğdu!

Küçük Eylül’ün ölümü Leyla'nın ailesini de yasa boğdu!

Eylül’ün annesi Şerife Yağlıkara'dan o iddialara yalanlama

Eylül’ün annesi Şerife Yağlıkara'dan o iddialara yalanlama

Gece yarısı feci kaza! Kafa kafaya çarpıştılar: Ölüler ve yaralı var

Gece yarısı feci kaza! Kafa kafaya çarpıştılar: Ölüler ve yaralı var

Gümüşhane'de gece yarısı feci kaza!

Gümüşhane'de gece yarısı feci kaza!

Şanlıurfa'da yürek yakan olay! Otomobilde unutulan 2 yaşındaki çocuk....

Şanlıurfa'da yürek yakan olay! Otomobilde unutulan 2 yaşındaki çocuk....

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.