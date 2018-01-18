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Yoğun bakım hastası sedyeden düşürüldü: Beynini patlattılar adamın

YAŞAM HABERLERİ | 18.01.2018 11:19 | Son Güncelleme 4 saat önce

İzmir'de, Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi'nde yoğun bakımdaki yaşlı bir hastanın MR çekimi sonrasında sedyeden düşürüldüğü iddiasıyla ilgili İl Sağlık Müdürlüğü'nün idare işlem başlattığı belirtildi. Bu arada olayın hemen ardından çekilen görüntüler sosyal medyada dolaşmaya başladı. Görüntülerde yerdeki kanlar ve olaya şahit olanların ifadelerinin yanı sıra güvenlik görevlilerinin çekim yapan kadınla şok diyalogları yer alıyor.

İzmir'de, Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi'nde yoğun bakımdaki yaşlı bir hastanın MR çekimi sonrasında sedyeden düşürüldüğü iddiasıyla ilgili İl Sağlık Müdürlüğü'nün idare işlem başlattığı belirtildi.

Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi'nde yoğun bakımdaki yaşlı bir hastanın MR çekimi sonrasında görevlilerce sedyeden düşürüldüğü iddia edildi. Hastanede MR için sıra bekleyen hastalardan Y.Y. olay anını cep telefonuyla kaydettiğini ileri sürdü. Kendi sosyal medya hesabından bu bilgiyi paylaşan Y.Y., kayıt yaptığı için hastane özel güvenliği ve polisler tarafından sıkıştırıldığını ve görüntünün sildirildiğini ileri sürdü.

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GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA YAYINLANDI

Hastanın sedyeden düşürülme anına tanık olanlar şoka girerken, bir kadın hemen video kaydı yapmaya başladı.

Yerdeki kanların görüldüğü videoda bir süre sonra güvenlik görevlileri gelerek çekim yapan kadına engel olmaya çalışılıyor.

Özel hastane acilinde bekleme eziyeti

Çekim yapan kadın ve diğer hastalar görevlilere 'Beynini patlattılar adamın, bizim babamızda olabilirdi. İnsan hayatı bu kadar ucuz olamaz. Adamı yoğun bakımdan çıkarmışlar, refakatçi yanında yok' diye tepki gösterdi. Ancak güvenlik görevlilerinin müdahalesi sürdü.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayın bazı internet sitelerinde de yer almasından sonra İl Sağlık Müdürlüğü konuya dair soruşturma başlattı. Görevliler hakkında da idari işlem yapılacağı ifade edildi.

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SKANDAL izmir Çiğli hastane

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Okuyucu Yorumları 30 yorum
Güvenlikçilerle sedye taşıyanları sedye ye bağlayıp merdivenlerden aşağı bırakı vereceksin insanın canın nasıl yandığını anlatacaksın bu şerefsizlere Bedava hizmet etmiyorsunuz karşılığında para alıyorsunuz. Hak etmek lazım sonra gırtlağınıza duru verir.
Ondan sonrada taşerona kadro isterler bunlara kesinlikle kadro vermeyin sn devlet yetkilileri
insan hayatı ne kadar ucuz. hastanelerde doktorların yanına yaklaşılmıyor. şikayetini yarım yamalak dinliyor öylesine ilaç yazıyor muayene yok bile.diğer çalışanların egosundan zaten hiç geçilmiyor kendilerini başhekim zannedip önüne gelene basıyor azarı
şimdi bunları beyilerini patlatana kadar dövsen kanlı steteskop paylaşırlar hepsi bir mi diyen GERİZEKALI dövmeyenle döven bir mi
Bu olayın doktorla ne alakası var peki? Sana ne anlatsak boş orası ayrı mesele..
@asalonuc doktorla çok alakası var hastanede çalışan bütün personel böyle özgüven patlaması var hepsinde insana değer yok. aslında senin anlaman oldukça güç. sığ düşünme geniş düşün
Bu ülkede insan degerı yok bunu anladım ben devletımıze laf soylemem ama o devlet kadroları sil bastan en usten en alta kadar revıze edılmelı sorusturma acılsa bile bı se cıkmaz dusen dustuguyle kalır
çiğli bölge eğitim hastanesi zatrn bir garip hastane oraya gidicem dediğim herkes başka hastaneye git diyor bir rahatlığı var o hastanenin demek ki
Suriyeli olsaydı bütün doktorlar seferber olurdu ama vatandaş olursan işte böyle beynini patlatırlar yok reçete parası yok kutu parası yok katılım parası 3 liralık ilaca 15 lira ödüyorsun. etrafında Suriyeli olanlar ilaçlarını onlara yazdırıyor, çünki tek kuruş para ödemiyorlar... çocuklarına bir gofret alıyorsun o kadar, kendi vatanımızda ikinci sınıf insan olduk.
Özel Güvenlik görevlilerinin, olayın aydınlatılması ve delillerin bertaraf edilmesi suçundan Özel güvenlik sertifikalarının iptal edilmesi ve TCK ilgili maddesince hukuki işlem başlatılması gerekiyor. Bakalım sonuç ne olacak.
İŞE YARAMAZ GÜVENLİKÇİLER KOVULACAĞIZ DİYE TELAŞEYE DÜŞMÜŞ .
Eskiden güzel atasözleri vardı, bunlardan biride "İT İTİN AYAĞINA BASMAZ" diye. Birşey çıkmaz kardeşlerim, surda herkes bir konuşsa binlerce kişi vardır yakınını yürüyerek götürüp cesedini alan. İstedigin yere şikayet et.
ben çekicem o görüntüyü güvenlik sildirecek.bir tarafını kırmadan bırakmam
bir hastanın sağ bacağı yerine yanlışlıkla sol bacağını kesen ler..sedyeden hastada düşürürler öldürürlerde..sonra sağlık çalışanlarına şiddet var deniliyor hangi hasta yakını böyle bir durumda tepkisiz kalır.PEKİ BÖYLE BİR DURUMDA NE OLUYOR BİLİYOR MUSUNUZ ? MEMUR HATASI KAPSAMINDA DAVA AÇILIYOR SAVCILIK TAKİPSİZLİK KARARI VERİYOR.HELE ÜNİVERSİTEDE HASTANESİYSE YÖK BUNUNLA İLGİLİ İFADE ALIYOR.SAĞLIK BAKANLIĞI KARIŞAMIYOR BİLE. !
Nerde bi hastane rezaleti varsa kesin izmirdir diyorum ama dedigim cikiyor... Neden acaba bilmiyorum... Adama da cok uzuldum insan sagligi bu kadar ucuz olmamali... Yazik walla
Sedyeler yurt dışında ihtal getirilmekte. Bir 112 Acil çalışanı olarak söylüyorum ki, sedyelerin portatif unsur olması bir çok sıkıntıyı beraberinde getiriyor. açılıp kapanma özelliği çoğu zaman risk yaratmakta. Bende defalarca hastayı düşürme riski yaşadım. Kendiliğinde klipsleri açılıp yere düşen sedyeyi havada yakalamışımdır. Zor durum. Geçmiş olsun.
AYNISI BENİM BABAMINDA YOĞUN BAKIMDA HASTANIN ALTINI TEMİZLERKEN DÜŞÜRDÜLER ÜMRANİYE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNDE HASTALAR YAŞLI OLUNCA YA SEDYEDEN DÜŞÜRÜRLER YADA NARKOZU FAZLA VERİLİRLER YADA İLACIN DOZUNU KAÇIRIRLAR KISACASI BELLİ YAŞTA İSEN HASTANEYE DÜŞME GİR İNTİHAR ET HASTANELER ÇAG ATLADI
Gorevlerini ne kadar lakayit bir sekilde yapiyor bu sağlık personeli bir degil iki degil orada canla ugrasiyorsunuz gerizekali herifler
güvenliklerin ne suçu var onlar sadece üstlerinin verdiği talimatı yerine getiriyorlar. şunu unutmayın hiç bir güvenlik görevlisi kafsına göre iş yapamaz
Üniforma bile halkı değil sermayeyi korur...Şehadet,cihat hep yalan.Kurulan sistem korunsun diye uydurulmuş fantastik bir yalan
geçen gün konya beyhekim devlet hastanesinde nöbetçi olan dr görünümlü elemenı hasta halimizle 1 saat bekledik gelince bide artistlik yaptı gebertmemek icin kendimi zor turtum sağlıkçılar kusura bakmasın ama kimse yok yere kimseyi dövmez
Yine mi izmir?
Doktor sayısı yetersiz
Geçen gün Kanuni Sultan Süleyman hastanesi aciline gittim. Hekimler çok ilgisizdi.Tam bir rezalaet. Koca hastanede kardiyolog yokmuş. Kalp çarpıntısından ölecektim Tansiyonumu bile ölçmediler. SAĞLIKTA DEVRİM YARATTILAR YA
Sonuçmu ölen ölür kalan sağlar bizimdir derler.Bu olayın sorumluları ellerini kollarını sallaya sallaya o hastanede görevlerine devem eder.Böyle görevinin sorumluğunu bilmeyenleri yetim ekmeğine muhtaç edeceksin.İnsan hayatı bu kadar ucuz olmamalı.Magandalık ve maganda anlayışı bitirilmeli
Fetöcüdür kesin bunlar
Kesin fetocudur bunlar tabiki şaka hani herseyde ya feto ya ergonokon derler ya
bu tip sorunlu sağlık çalışanları neden çok...bu sağlık çalışanları ile dr lerin durumu ne böyle.. nasıl bir zihniyetin ürünü bunlar.. o sedyeden düşürdükleri adam eğer öldüyse cinayetten içeri atılmalı hepsi..
Sorumlular hakkında gereken çalışma yapılmaz ise gerçekten "SAĞLIKTA DEVRİM" yaptık diyebiliriz. Hatta onu SAĞLIKTA DEVİRİM desek daha mı doğru olur ne?
tüm sağlıkve resmi dairede çalışanları her iki senede branşlarında imtihana sokacaksın başaranlara devam öbürlerine kapı Çünki mevkiye geçtikten vazivelerini unutuyorlar
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