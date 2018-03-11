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Yoğun bakım ünitesinde yangın paniği (1)

YAŞAM HABERLERİ  | 11.03.2018 22:09 | Son Güncelleme

KOCAELİ Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitesinde yangın çıktı.

Dinçer AKBİR/İZMİT(Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitesinde yangın çıktı. Hastane personeli itfaiyeyi arayarak yardım istedi. Yoğun bakım ünitesindeki hastalar hastanede bulunan servislere alındı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulunurken, yangın büyümeden kontrol altına alındı.

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