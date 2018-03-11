Yoğun bakım ünitesinde yangın paniği (2)

YANGIN BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ
Akşam saatlerinde, Kocaeli Devlet Hastanesi'nin Yoğun Bakım Ünitesi'nde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Hastaneye gelen itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak, büyümeden söndürüldü. Yangının söndürülmesi nedeniyle yoğun bakım servisinde yatan hastaların tahliye edilmesine gerek duyulmadığı belirtildi. Yoğun bakım ünitesi dinlenme odasında çıktığı belirlenen yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışma başlatıldı.
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