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Yoğun çatışmaların ardından Mehmetçik Sakarya Tepesi’ni ele geçirdi

YAŞAM HABERLERİ | 06.02.2018 09:33 | Son Güncelleme

Kilis’in karşısında bulunan Burseya Dağı’nın eteğindeki Sakarya Tepesi, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Özgür Suriye Ordusu tarafından PKK/PYD terör örgütünden geri alındı.Türk Silahlı Kuvvetleri ile Özgür Suriye Ordusu tarafından Sakarya Tepesi’ndeki PKK/PYD terör örgütü mevzileri imha edildi.

Kilis’in karşısında bulunan Burseya Dağı’nın eteğindeki Sakarya Tepesi, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Özgür Suriye Ordusu tarafından PKK/PYD terör örgütünden geri alındı.
Türk Silahlı Kuvvetleri ile Özgür Suriye Ordusu tarafından Sakarya Tepesi’ndeki PKK/PYD terör örgütü mevzileri imha edildi. Sakarya Tepesi, yoğun çatışmaların ardından Mehmetçik ile ÖSO’nun kontrolüne geçti.

Sakarya Tepesi kritik noktada
Sakarya Tepesi’nin ele geçirilmesiyle birlikte önemli bir bölge terör örgütü PKK/PYD’den temizlenmiş oldu. Sakarya Tepesi, Burseya ile Darmık dağları arasında, kritik ve önemli bir noktada bulunuyor. Bölgeye hakim olan Sakarya Tepesi’nin ele geçirilmesiyle birlikte TSK alan hakimiyetini sağlamış oldu.

4 ÖSO askeri şehit oldu
Yoğun çatışmaların yaşandığı Sakarya Tepesi’nde terör örgütü PKK/PYD’nin roketli saldırısı sonucu 4 ÖSO askeri şehit olurken, zırhlı araç kullanılamaz hale geldi.

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