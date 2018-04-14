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Yoğurt ve salam hırsızı kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 14.04.2018 09:08 | Son Güncelleme

Eyüpsultan’da bir markete müşteri gibi giren hırsız, dolaptan yoğurt ve salam çalarak kayıplara karıştı.

Eyüpsultan’da bir markete müşteri gibi giren hırsız, dolaptan yoğurt ve salam çalarak kayıplara karıştı. Alışveriş yapıyor gibi hırsızlık yapan şüphelinin rahat tavırları pes dedirtirken, yaşanan o anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.
Olay, 31 Mart Günü saat 15.45’te Eyüpsultan’da bulunan bir markette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir markete müşteri gibi giren kimliği belirsiz kadın, iş yeri çalışanlarının dalgınlığından faydalanarak, reyonda bulunan 2 kova yoğurdu çantasına koydu. Dolabın olduğu bölgede gezmeye devam eden hırsız, reyondaki salamı da alarak hiçbir şey olmamış gibi marketten çıktı.
Kadından şüphelenen market çalışanları güvenlik kamerasını izlediğinde, kadının rahat tavırlarla yaptığı hırsızlığı gördü. Alışveriş yapıyor gibi hırsızlık yapan kadının rahat tavırları görenleri hayrete düşürürken, yaşanan bu anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

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