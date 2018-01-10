HABER

Yoğurt yüklü kamyon köprüye sıkıştı

YAŞAM HABERLERİ | 10.01.2018 16:27 | Son Güncelleme 1 saat önce

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, yoğurt yüklü kamyon demiryolu alt geçidine sıkıştı. Kamyon olay yerine gelen polis ekipleri tarafından lastik havaları indirilerek, sıkıştığı yerden kurtarıldı.

Bugün saat 11.30 sıralarında, Murat A.'nın kullandığı 16 V 0040 plakalı kapalı kasa kamyon, Denizli- İzmir seferini yapan yolcu treninin geçisi sırasında Hürriyet Caddesi'ndeki demiryolu alt geçidine sıkıştı. Murat A., 3.50 metre yüksekliğindeki köprünün altına sıkışan kamyonu kendi imkanları ile kurtarmaya çalıştı ancak başaramadı. Kamyonun kasasında hasar meydana gelirken, yoğurtların bir bölümü yola saçıldı. Yolda uzun araç konvoyu oluştu. Olay yerine polis ekipleri çağırıldı. Polis, caddeyi trafiğe kapattıktan sonra, lastik havalarını indirerek, kamyonu sıkıştığı yerden kurtardı. Kamyonun kurtarılmasının ardından cadde tekrar trafiğe açıldı.

FOTOĞRAFLI

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Seda Sayan'dan flaş Demet Akalın açıklaması!

Seda Sayan'dan flaş Demet Akalın açıklaması!

Erhan Çelik'in ifadesi ortaya çıktı! Gülben Ergen'in uygunsuz görüntüleri var

Erhan Çelik'in ifadesi ortaya çıktı! Gülben Ergen'in uygunsuz görüntüleri var

Yarın başlıyor: Aniden 10 derece düşecek!

Yarın başlıyor: Aniden 10 derece düşecek!

Can Ataklı'dan flaş iddia: Bahçeli Erdoğan'ı bu taktikle yıkacak

Can Ataklı'dan flaş iddia: Bahçeli Erdoğan'ı bu taktikle yıkacak

Doğu Perinçek: Darbe girişiminin bilgisi Saray'a 14 Temmuz’da verildi

Doğu Perinçek: Darbe girişiminin bilgisi Saray'a 14 Temmuz’da verildi

Ufak Tefek Cinayetler'deki çekim hatası dikkatli izleyicilerden kaçmadı

Ufak Tefek Cinayetler'deki çekim hatası dikkatli izleyicilerden kaçmadı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kafede büyük rezalet! Tuvalete kamera yerleştirip...

Kafede büyük rezalet! Tuvalete kamera yerleştirip...

Mezarlık tuvaletinde şoke eden manzara!

Mezarlık tuvaletinde şoke eden manzara!

Tacizden tutuklanan Taşkesti Belediye Başkanı’na 25 yıl hapis istemi

Tacizden tutuklanan Taşkesti Belediye Başkanı’na 25 yıl hapis istemi

Oynadığı darbukaya kafası sıkıştı

Oynadığı darbukaya kafası sıkıştı

22 bıçak darbesiyle öldürdüler, o anlar kameraya an be an yansıdı!

22 bıçak darbesiyle öldürdüler, o anlar kameraya an be an yansıdı!

Yılbaşı gecesi İstiklal Caddesi'nde polis dayağı iddiası

Yılbaşı gecesi İstiklal Caddesi'nde polis dayağı iddiası

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.