Yok artık dedirten görüntü! Canını hiçe saydı

Bugün akşam saatlerinde Bozyaka Mahallesi Eski İzmir Caddesi'nde sosyal medyada paylaşılan görüntüye göre, bir şahıs otomobilin üstüne yüklenen eşyaları tutarak önlem almaya çalıştı.

GÖRENLERİ ŞAŞKINA ÇEVİRDİ

Şahsın, otomobil seyir halindeyken herhangi bir önlemi olmadan yaptığı hareket, görenleri şaşkına çevirdi. Öte yandan, bu anlar ise başka bir sürücünün cep telefonu ile saniye saniye görüntülendi.