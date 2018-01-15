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Yok artık dedirten görüntü! Canını hiçe saydı

YAŞAM HABERLERİ | 15.01.2018 21:11 | Son Güncelleme 5 saat önce

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, bir otomobilin üstüne yüklenen eşyaları herhangi bir önlemi olmadan tutmaya çalışan adam görenleri şaşkına çevirdi.

Bugün akşam saatlerinde Bozyaka Mahallesi Eski İzmir Caddesi'nde sosyal medyada paylaşılan görüntüye göre, bir şahıs otomobilin üstüne yüklenen eşyaları tutarak önlem almaya çalıştı.

GÖRENLERİ ŞAŞKINA ÇEVİRDİ

Şahsın, otomobil seyir halindeyken herhangi bir önlemi olmadan yaptığı hareket, görenleri şaşkına çevirdi. Öte yandan, bu anlar ise başka bir sürücünün cep telefonu ile saniye saniye görüntülendi.

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Anahtar Kelimeler:
izmir yolculuk Karabağlar

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
avrupa birligine bu insanlarla ve bu insanlara müsade gösteren antin kuntn yasalarimizla basini gireriz.. sunu disarda bi yerde yaptigin anda 1500 euro yapistirir devlet
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