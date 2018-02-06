Yok artık! Karısının böbreğini gizlice sattı

Hindistan Times gazetesindeki habere göre, Batı Bengal eyaletinde yaşayan kadın, kocası tarafından böbreğinin gizlice satıldığı iddiasıyla polise suç duyurusunda bulundu.

12 yıl önce evlenen Rita Sarkar isimli kadının ailesi, kızlarının kocası Biswajit Sarkar'a 3 bin dolar başlık parası ödemeyi kabul etti ancak Rita'nın ailesi maddi imkansızlıklardan dolayı damatlarına söz verdikleri başlık parasını ödeyemedi.

AA'nın haberine göre; Rita, 2 yıl önce yaşadığı mide ağrısı şikayetinin ardından tedavi amacıyla kocası ve kayınbiraderi tarafından Kolkata şehrinde özel bir kliniğe götürüldü. Hastane yetkilileri, apandisti alındıktan sonra midesindeki ağrının dineceğini belirterek kadını ameliyata aldı. Ameliyatın ardından mide ağrıları daha da artan kadın, eşine kendisini yeniden hastaneye götürmesi için yalvardı.

SAĞ BÖBREĞİNİN OLMADIĞI ORTAYA ÇIKTI



Koca Sarkar, ısrarlarına rağmen karısını hastaneye götürmedi ve ameliyatından hiç kimseye bahsetmemesi için baskı uyguladı. Kocasından habersiz akrabalarının yardımıyla 3 ay önce hastaneye giden kadına doktorlar sağ böbreğinin olmadığı haberini verdi.