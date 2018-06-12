Erol POLAT/ÇAYIROVA(Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde, yol ayrımındaki bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı. Kaza gece saatlerinde, Çayırova kavşağında meydana geldi. Y.A.(35) idaresindeki 34 BCT 323 plakalı otomobil, iddiaya göre sürücünün kavşakta bir an tereddüt yaşaması sonucu yol ayrımındaki bariyerlere çarptı. Otomobil bariyerlere girerken, kazayı görenler 112 Acile haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi sürücüyü araçtan çıkardı. 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Y.A. tedavi altına alındı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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