HABER

'Yol benim' dedi, tel örgüyle kapattı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.04.2018 15:39 | Son Güncelleme

Aksaray'da, araç muayene istasyonuna geçişin sağlandığı yolun arazisinden geçtiğini ileri süren kişi, bu alanı tel örgü ile kapattı.

'Yol benim' dedi, tel örgüyle kapattı

Adana-Aksaray karayolunun 10. kilometresindeki araç muayene istasyonu önüne gelen Hasan Harun Uçkun ve ortağı Mustafa Gök, girişteki araziyi satın aldıklarını belirterek, araç giriş çıkışlarının yapıldığı kısma tel örgü çektirdi.

İstasyona gelen sürücüler yolun kapatılmasından dolayı şaşkınlık yaşarken, araç geçişleri yan tarafta açılan toprak yoldan sağlanmaya başlandı.

Gök, AA muhabirine yaptığı açıklamada, istasyon önündeki 638 metrekarelik arsanın, yaklaşık bir ay önce Milli Emlak Genel Müdürlüğü ihalesinde Uçkun tarafından satın alındığını söyledi.

Arsa alım satımı yaptıklarını aktaran Gök, "Burayı aldıktan sonra bizimle iletişime geçen olmadı. Biz de burayı çitle çevirerek böyle bir çözüm bulduk. Bu alanı açık depo yaparız, bir şekilde değerlendiririz diye düşünüyoruz. Şu an insanlar mağdur olabiliyor ama bu mağduriyetin sebebi biz değiliz. Arsa alınmış ve bedeli ödenmiş." diye konuştu.

arac-muayenesine-gelenler-tel-orgu-ile-karsilasti-11323921

Aracını muayene için getiren Ercan Baydilli ise istasyonun önünün kapatıldığını görünce şaşırdığını ifade ederek, "Her zaman geçtiğimiz yolda telleri görünce geçemedik. Bunun neden yapıldığını anlamadım." dedi.

arac-muayenesine-gelenler-tel-orgu-ile-karsilasti-11323923

AK Parti grup toplantısında Erdoğan'ı sinirlendiren an!AK Parti grup toplantısında Erdoğan'ı sinirlendiren an!
Ünlü anketçiden bomba seçim anketi açıklamasıÜnlü anketçiden bomba seçim anketi açıklaması
Kadın adayın afişini öpünce ortalık karıştı!Kadın adayın afişini öpünce ortalık karıştı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Aksaray araç Tel Örgü

En Çok Okunan Haberler

Subay, astsubay ve uzman erbaş maaşlarına zam yapıldı

Subay, astsubay ve uzman erbaş maaşlarına zam yapıldı

AK Parti grup toplantısında Erdoğan'ı sinirlendiren an!

AK Parti grup toplantısında Erdoğan'ı sinirlendiren an!

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin ilk cezası belli oldu

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin ilk cezası belli oldu

24 Haziran seçimlerinde AK Parti'de Abdullah Gül endişesi

24 Haziran seçimlerinde AK Parti'de Abdullah Gül endişesi

Son dakika! CHP'den flaş 'Abdullah Gül çıkışı: Yeter

Son dakika! CHP'den flaş 'Abdullah Gül çıkışı: Yeter

İşte Abdullah Gül'ün tek şartı!

İşte Abdullah Gül'ün tek şartı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbullular için bir garip uyarı: 10 gün yaklaşmayın

İstanbullular için bir garip uyarı: 10 gün yaklaşmayın

İstanbul'daki lüks sitede korkunç olay!

İstanbul'daki lüks sitede korkunç olay!

IŞİD, porno oyuncusunu tehdit etti! Evinin görüntüsünü yayınladı

IŞİD, porno oyuncusunu tehdit etti! Evinin görüntüsünü yayınladı

Sarıyer sahilinde dehşet anları! Halk otobüsü ezdi geçti

Sarıyer sahilinde dehşet anları! Halk otobüsü ezdi geçti

Çiftlik Bank'ın ikinci adamı Cengiz Samur

Çiftlik Bank'ın ikinci adamı Cengiz Samur

Volvo S90 Ambience konsepti gün yüzüne çıktı

Volvo S90 Ambience konsepti gün yüzüne çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.