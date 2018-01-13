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Yol çalışmasında göçük; 2 işçi yaralandı

YAŞAM HABERLERİ | 13.01.2018 15:39 | Son Güncelleme 3 saat önce

Mahir ALAN/GERGER(Adıyaman), (DHA)- ADIYAMAN'ın Gerger ilçesinde yol çalışması sırasında meydana gelen göçükte işçiler; Zeki Yıldız (44) ve Hacı Bayram Ay (47) yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Gerger'in Tillo köyünde meydana geldi. Köy girişindeki yol çalışması sırasında göçük meydana geldi. Toprak altına kalan işçilerden Zeki Yıldız ve Hacı Bayram Ay yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen jandarma ve AFAD'ın çalışmasıyla toprak altından çıkarılan işçiler, sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Gerger Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan hayati tehlikesi bulunan Zeki Yıldız, Kahta Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

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