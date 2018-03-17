Yol Çalışmasında Hafriyat Kamyonu Devrildi

Bursa’da yol genişletme çalışmasında hafriyat yüklü kamyon devrildi. Bursa-Orhaneli Kara yolu yol genişletme çalışmasında hafriyat kamyonu kaza yaptı.
Bursa ile dağ yöresi ilçelerini bağlayan kara yolunun genişletme çalışmasında hafriyat kamyonu kaza yaptı. Bursa-Orhaneli yolunun 17. kilometresinde meydana gelen kazada, 65 BB 287 plakalı hafriyat yüklü kamyon, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazayı kamyon sürücüsü hafif sıyrıklarla atlattı, tedbir amaçlı hastaneye götürüldü. Kazayla alakalı tahkikat sürüyor.
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