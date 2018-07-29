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Yol emniyeti alan polislere otomobil çarptı: 1 şehit, 1 yaralı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 29.07.2018 00:03 | Son Güncelleme

YARALI POLİS ANKARA'YA SEVK EDİLDİ Çankırı- Kastamonu karayolu Kenbağ mevkiinde saat 15.00 sıralarında, Satılmış Ağaoğlu (53) yönetimindeki 18 KZ 841 plakalı hafif ticari aracın çarpması sonucu yaralanan ve Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan polis memuru Mehmet Akif Yıldırım (27), buradaki ilk müdahalenin ardından ambulans helikopterle Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

YARALI POLİS ANKARA'YA SEVK EDİLDİ

Çankırı- Kastamonu karayolu Kenbağ mevkiinde saat 15.00 sıralarında, Satılmış Ağaoğlu (53) yönetimindeki 18 KZ 841 plakalı hafif ticari aracın çarpması sonucu yaralanan ve Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan polis memuru Mehmet Akif Yıldırım (27), buradaki ilk müdahalenin ardından ambulans helikopterle Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Aynı kazada şehit olan polis memuru Harun Şahin'in (20) cenazesi, incelemelerin ardından Çankırı Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

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