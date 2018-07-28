Yol emniyeti alan polislere otomobil çarptı: 1 şehit, 1 yaralı

ÇANKIRI, (DHA)- ÇANKIRI- Kastamonu karayolunda yol emniyeti alan polislere otomobil çarptı. Kazada 1 polis şehit oldu 1 polis yaralandı. Polislerin, Meclis Başkanı Binali Yıldırım'ın kente ziyareti nedeniyle yolda önlem aldığı belirtildi.
Çankırı- Kastamonu karayolu Kenbağ mevkiinde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Henüz sürücüsü ve plakası belirlenemeyen otomobil, yol emniyeti alan polislere çarptı. Kazada, Meclis Başkanı Binali Yıldırım'ın Çankırı ziyaretinde görev almak için Kırıkkale'den kente gelen ekipte bulunan polis memuru Harun Şahin şehit oldu, bir meslektaşı da yaralandı. Yaralı polis memuru, Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Otomobil sürücüsü ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Acı haber! Şehit ve yaralı polisler var
Türkiye'yi utandıran görüntüler! Ters kelepçe vurulup biber gazı sıkılan yaşlı adam kalp krizinden öldü
30 yıl önce sattığı arabasını geri aldı
Meral Akşener neden istifa etti? Çok konuşulacak iddia
Kağıthane’de ortalık karıştı! Tacizciyi linç edilmekten polis kurtardı!
Almanya’da şaşırtan görüntü! Çıplak bisikletli radara böyle yakalandı
Kaliforniya yanıyor! OHAL ilan edildi!
Kanlı Ay tutulması başladı! Türkiye'de saat kaça kadar görülecek?
İşte dünyanın en güzel çocuğu
42 bin yıl sonra tekrar canlandılar!
Okuyucu Yorumları 0 yorum