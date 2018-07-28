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Yol emniyeti alan polislere otomobil çarptı: 1 şehit, 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.07.2018 16:25 | Son Güncelleme

ÇANKIRI- Kastamonu karayolunda yol emniyeti alan polislere otomobil çarptı.

ÇANKIRI, (DHA)- ÇANKIRI- Kastamonu karayolunda yol emniyeti alan polislere otomobil çarptı. Kazada 1 polis şehit oldu 1 polis yaralandı. Polislerin, Meclis Başkanı Binali Yıldırım'ın kente ziyareti nedeniyle yolda önlem aldığı belirtildi.

Çankırı- Kastamonu karayolu Kenbağ mevkiinde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Henüz sürücüsü ve plakası belirlenemeyen otomobil, yol emniyeti alan polislere çarptı. Kazada, Meclis Başkanı Binali Yıldırım'ın Çankırı ziyaretinde görev almak için Kırıkkale'den kente gelen ekipte bulunan polis memuru Harun Şahin şehit oldu, bir meslektaşı da yaralandı. Yaralı polis memuru, Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Otomobil sürücüsü ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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