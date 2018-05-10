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Yol genişletme çalışmasına karşı çıkan baba-oğul jandarmaya ateş açtı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 10.05.2018 19:06 | Son Güncelleme

GÖZALTINA ALINDILAR Samsun'un Bafra ilçesinde yol genişletme kararını tebliğ eden jandarma ekiplerine pompalı tüfekle ateş eden baba- oğul, 1 saat süren çalışmanın ardından yakalanıp, gözaltına alındı.

Yol genişletme çalışmasına karşı çıkan baba-oğul jandarmaya ateş açtı (2)

GÖZALTINA ALINDILAR
Samsun'un Bafra ilçesinde yol genişletme kararını tebliğ eden jandarma ekiplerine pompalı tüfekle ateş eden baba- oğul, 1 saat süren çalışmanın ardından yakalanıp, gözaltına alındı.

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