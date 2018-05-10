Yol genişletme çalışmasına karşı çıkan baba-oğul jandarmaya ateş açtı

Ayhan AYDEMİR/BAFRA(Samsun),(DHA) - SAMSUN'un Bafra ilçesinde, yol genişletme çalışması nedeniyle direklerin sökülmesine karşı çıkan baba ile oğlu, jandarma ekiplerine pompalı tüfek ile ateş etti. Olayda yaralanan olmazken, evlerine giren şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Olay, Bafra ilçesi Doğanca Mahallesi Çınarlık mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri İ.Ç. ve oğlu A.Ç.'nin ikamet ettiği eve yolu genişletmek için mahkeme kararı ile birlikte gitti. Burada yolun kenarında bulunan direklerin sökülüp, genişletme çalışması yapılacağını bildiren jandarma ekiplerine tepki gösteren baba ve oğlu, pompalı tüfek ile ateş etti. Olayda kimse yaralanmazken, baba ile oğlu evlerine girdi. Jandarma ellerinde pompalı tüfek bulunan baba ile oğlunu yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.
FOTOĞRAFLI
Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Ruhani'den kritik görüşme
Instagram çöktü mü? Sosyal medya sitesine erişim sorunu yaşandı
Nijeryalı diplomat ölü bulundu!
Melih Gökçek'ten gündemi sarsacak anket!
Esad'dan, Erdoğan ve Türkiye'yle ilgili skandal açıklamalar
'Yaşamaktan bıktım' demiş, ötenazi istemişti! Ölmeden önce son kez konuştu
Sokak köpeğini demir levyeyle döve döve öldürdü!
Zabıta 'vurun' dedi, kalabalık linç etti!
Korkunç ifadeler: Eşarbının arka bağ kısmını tutarak sıktım...
Muharrem İnce ile görüşen Erdoğan'ın oturduğu koltuk gündem oldu! İnce'den açıklama geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD açıklaması: Gerçek dostlarını kaybediyor
İstanbul'un en çapkın semti hangisi? İşte flörtte en şanlı yerler
Doktorlar göz kanseri olduğunu fark edemedi, yüzünde dev bir delik oluştu
Okuyucu Yorumları 0 yorum