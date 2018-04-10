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Yol göle dönünce üst geçitte mahsur kaldılar

YAŞAM HABERLERİ  | 10.04.2018 16:41 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'te sağanak ve dolu nedeniyle tıkanan rögardaki kanalizasyon suyu taşıp yolları göle çevirdi.

Yol göle dönünce üst geçitte mahsur kaldılar

Mücahit YOLCU/ GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te sağanak ve dolu nedeniyle tıkanan rögardaki kanalizasyon suyu taşıp yolları göle çevirdi. Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne geçiş için üst geçide çıkıp mahsur kalan, aralarında hastaların da bulunduğu çok sayıda vatandaş güçlükle kurtarıldı.
Kentte öğleden sonra etkisini gösteren sağanak ve dolu yağışı, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Yollarda su birikintilerinin oluşmasıyla trafikteki araçların güçlükle ilerlediği yağış nedeniyle Üniversite Bulvarı'ndaki rögar tıkanınca, kanalizasyon suyu yola taştı. Yolu gölete dönüştüren kanalizasyon suyu, Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne geçiş için kullanılan üst geçidin önünü de kapattı. Bu sırada üst geçitte bulunan aralarında öğrenci ve hastaların da bulunduğu çok sayıda kişi mahsur kaldı. Üst geçitte mahsur kalanlar, çevredeki esnafın yola koyduğu sebze ve meyve kasalarına basarak üst geçitten inmeye çalıştı. Yaşlı ve çocuklar ise çevredekiler tarafından sırtta ve kucakta taşındı. Üst geçittekiler, çevredekilerin seferber olmasıyla yaklaşık 1 saatte kurtarıldı. Bazı vatandaşlar kanalizasyon suyuna düşerken, bazıları da gözyaşı döktü.
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Yol göle dönünce üst geçitte mahsur kaldılarYol göle dönünce üst geçitte mahsur kaldılarYol göle dönünce üst geçitte mahsur kaldılarYol göle dönünce üst geçitte mahsur kaldılar

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