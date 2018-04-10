Yol göle dönünce üst geçitte mahsur kaldılar

Mücahit YOLCU/ GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te sağanak ve dolu nedeniyle tıkanan rögardaki kanalizasyon suyu taşıp yolları göle çevirdi. Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne geçiş için üst geçide çıkıp mahsur kalan, aralarında hastaların da bulunduğu çok sayıda vatandaş güçlükle kurtarıldı.
Kentte öğleden sonra etkisini gösteren sağanak ve dolu yağışı, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Yollarda su birikintilerinin oluşmasıyla trafikteki araçların güçlükle ilerlediği yağış nedeniyle Üniversite Bulvarı'ndaki rögar tıkanınca, kanalizasyon suyu yola taştı. Yolu gölete dönüştüren kanalizasyon suyu, Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne geçiş için kullanılan üst geçidin önünü de kapattı. Bu sırada üst geçitte bulunan aralarında öğrenci ve hastaların da bulunduğu çok sayıda kişi mahsur kaldı. Üst geçitte mahsur kalanlar, çevredeki esnafın yola koyduğu sebze ve meyve kasalarına basarak üst geçitten inmeye çalıştı. Yaşlı ve çocuklar ise çevredekiler tarafından sırtta ve kucakta taşındı. Üst geçittekiler, çevredekilerin seferber olmasıyla yaklaşık 1 saatte kurtarıldı. Bazı vatandaşlar kanalizasyon suyuna düşerken, bazıları da gözyaşı döktü.
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'ın çağrısına yanıt: Er meydanını tespit et, gelmeyen şerefsizdir
2 erkeğin sır intiharı! Polis kanlar içinde buldu
Suudi Prens'e Fransa'da porno şoku! Sahnelerden fotoğraf da var
Hakkari Dağlıca'dan kahreden şehit haberi!
Yerküredeki göç tarihini değiştirecek 85 bin yıllık keşif!
Gündemi sarsan iddia: Suriye'yi Kıbrıs Rum Kesimi'nden vuracak
AK Parti Grup Toplantısı'ndan ilginç olay! Erdoğan konuşurken kürsüye geldi
Genç kadını canlı canlı mumyaladılar!
Kanser artık ürkütmüyor! Erken teşhis hayat kurtarıyor
Yalıda inceleme başladı... İşte ilk tespitler
Suriye’nin BM Temsilcisi'nden skandal iddia: Türkiye teröristlere kimyasal silah sağlıyor
Apple'ın yeni bombası işte böyle olacak!
Ne iPhone X ne Galaxy S9: Huawei Mate 20 AnTuTu’yu salladı
Okuyucu Yorumları 0 yorum