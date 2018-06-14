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Yol kenarına terk edilen çuvallardan 858 kilo esrar çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.06.2018 15:06 | Son Güncelleme

HAKKARİnin Yüksekova ilçesinde polis, yol kenarına terk edilen çuvallar içerisinde 858 kilo esrar buldu.

Yol kenarına terk edilen çuvallardan 858 kilo esrar çıktı

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİnin Yüksekova ilçesinde polis, yol kenarına terk edilen çuvallar içerisinde 858 kilo esrar buldu.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yüksekova ilçesi Keçili köyü yolu kenarına çuvallar bırakıldığını fark etti. Çuvalları kontrol eden ekipler, içindekinin esrar olduğunu belirledi. Toplam 858 kilo esrara el koyan polis ekipleri, uyuşturucuyu bırakan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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