HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Yol kenarına terk edilen çuvallardan 858 kilo esrar çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.06.2018 17:12 | Son Güncelleme

HAKKARİnin Yüksekova ilçesinde polis, yol kenarına terk edilen çuvallar içerisinde 858 kilo esrar buldu.

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİnin Yüksekova ilçesinde polis, yol kenarına terk edilen çuvallar içerisinde 858 kilo esrar buldu. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yüksekova ilçesi Keçili köyü yolu kenarına çuvallar bırakıldığını fark etti. Çuvalları kontrol eden ekipler, içindekinin esrar olduğunu belirledi. Toplam 858 kilo esrara el koyan polis ekipleri, uyuşturucuyu bırakan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

PARTNER‘Çukur’a görkemli gala‘Çukur’a görkemli gala
Amasya'da uyuşturucuya 5 gözaltıAmasya'da uyuşturucuya 5 gözaltı
Kağıthane'de otomobil büfeye daldı, ölümden dönen kişi o anları anlattıKağıthane'de otomobil büfeye daldı, ölümden dönen kişi o anları anlattı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

AK Partili Elitaş'tan tartışma yaratacak Umre açıklaması: Muharrem İnce piyangodan çıktı

AK Partili Elitaş'tan tartışma yaratacak Umre açıklaması: Muharrem İnce piyangodan çıktı

İbrahim Tatlıses'in ismi üst geçide verildi

İbrahim Tatlıses'in ismi üst geçide verildi

24 Haziran seçimlerine 10 gün kala Gezici'nin son anket sonuçları

24 Haziran seçimlerine 10 gün kala Gezici'nin son anket sonuçları

Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni görüntüleri ortaya çıktı!

Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni görüntüleri ortaya çıktı!

Ece Erken başını kapattı 54 bin beğeni aldı!

Ece Erken başını kapattı 54 bin beğeni aldı!

24 Haziran seçimleri öncesi şok etkisi yaratacak anket sonucu!

24 Haziran seçimleri öncesi şok etkisi yaratacak anket sonucu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bakımevinde hemşire dehşeti! Mesai arkadaşı daha fazla dayanamadı

Bakımevinde hemşire dehşeti! Mesai arkadaşı daha fazla dayanamadı

Adana'da mezarlıkta sınav yapıldı! Geçenlere bu kartı verdiler

Adana'da mezarlıkta sınav yapıldı! Geçenlere bu kartı verdiler

Yürekleri kahreden haber! Kahramanmaraş sel can aldı

Yürekleri kahreden haber! Kahramanmaraş sel can aldı

Tekirdağ'da esrarengiz olay! Mahalleli sokağa döküldü

Tekirdağ'da esrarengiz olay! Mahalleli sokağa döküldü

Lüks villayı içki imalathanesine çevirmişler

Lüks villayı içki imalathanesine çevirmişler

Kahramanmaraş'ta sel can aldı: 3 ölü

Kahramanmaraş'ta sel can aldı: 3 ölü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.