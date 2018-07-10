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Yol kenarında 5 domuz ölüsü bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 10.07.2018 22:10 | Son Güncelleme

KONYA'nın Beyşehir ilçesinde, yol kenarında, 4'ü yavru 5 domuz ölüsü bulundu.

Adem ÇETİN/KONYA, (DHA) - KONYA'nın Beyşehir ilçesinde, yol kenarında, 4'ü yavru 5 domuz ölüsü bulundu.

Konya'nın Beyşehir ilçesi yakınlarındaki kara yolunda, 4'ü yavru 5 domuz ölüsü bulundu. Toprak bölümde bulunan domuzların, yolun karşısına geçerken, araç çarpması sonucu telef olduğu tahmin ediliyor.

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