Yol kenarında bulundu! Görenler hemen polisi aradı

Bugün saat 16.00 sıralarında, Turgutreis Mahallesi Mehmet Hilmi Caddesi'ndeki bir narenciye bahçesinde, yerde hareketsiz yatan bir kişi olduğunu gören çevredekiler durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri, vücudunda herhangi bir darp ve yara izi bulunmayan, 65-70 yaşında olduğu tahmin edilen kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi.
KİMLİK TESPİTİ ÇALIŞMALARI BAŞLADI
Jandarma, üzerinden kimliğini belirtir bir belge çıkmayan kişinin yanındaki poşetlerden, olay yerine yaklaşık 50 metre mesafedeki bir alışveriş merkezinden döndüğü ve kalp krizinden öldüğü üzerinde durulduğunu bildirdi. Jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından ceset otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Jandarma, olayla ilgili 3 kişinin ifadesine başvururken, ölen kişinin kimliğinin tespiti için de çalışma başlattı.
DHA
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