Yol kenarında cesedi bulunan gencin cenazesi morgdan alındı

Adana’da yol kenarında cesedi bulunan 17 yaşındaki gencin cenazesi, yapılan otopsinin ardından yakınları tarafından teslim alındı. Cesedinin yakınlarında 2 tüp çakmak doldurma gazı bulunan gencin kesin ölüm sebebi otopsi raporuyla ortaya çıkacak.
Çocuk Destek Merkezi’nde kalan 17 yaşındaki Deniz Munzur Altun, dün gece kaldığı yurdun yakınlarında yol kenarında arkadaşları tarafından ölü bulunmuştu. Cesedinin yakınlarında 2 tüp çakmak doldurma gazı bulunan Altun’un uyuşturucu madde kullanırken öldüğü öne sürüldü. Gencin cesedi, ölüm nedeninin belirlenebilmesi için Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Yapılan otopsinin ardından gencin cenazesini teslim almak için morga gelen ailesi gözyaşlarına boğuldu. Deniz Munzur Altun’un cenazesi, otopsinin ardından ailesi ve arkadaşları tarafından teslim alınarak son yolculuğuna uğurlanmak üzere Buruk Mezarlığı’na götürüldü.
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