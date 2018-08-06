Yol kenarında yürürken otomobil çarpmasıyla tarlaya uçan yaya öldü

Eyüp KELEBEK/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de karayolu kenarında yürüyen Ahmet Çolak (54), otomobilin çarpması sonucu tarlaya uçtu. Çolak, yaşamını yitirdi.
Kaza, sabah saatlerinde Eskişehir-Bozüyük karayolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi. Kent merkezi yönüne giden Ahmet Alpcan Eregül yönetimindeki 55 AAE 515 plakalı otomobil, iddiaya göre, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu, yol kenarında yürüyen Ahmet Çolak'a çarptı. Otomobille birlikte tarlaya uçan Ahmet Çolak, olay yerinde yaşamını yitirdi. Çolak'ın cesedi otopsi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin morguna kaldırdı. Kazayı yara almadan atlatan otomobil sürücüsü Ahmet Alpcan Eregül, gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.
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