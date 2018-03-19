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Yol kenarındaki bahçede ölü bulundu (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 19.03.2018 21:31 | Son Güncelleme

KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ Muğla'nın Bodrum ilçesindeki bir narenciye bahçesinde, saat 16.00 sıralarında bulunan cesedin 66 yaşındaki Aydın Karabağlı'ya ait olduğu tespit edildi.

Yol kenarındaki bahçede ölü bulundu (2)

KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ
Muğla'nın Bodrum ilçesindeki bir narenciye bahçesinde, saat 16.00 sıralarında bulunan cesedin 66 yaşındaki Aydın Karabağlı'ya ait olduğu tespit edildi.

Yaşar ANTER / BODRUM (Muğla), (DHA)

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