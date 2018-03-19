Yol kenarındaki bahçede ölü bulundu (2)

KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ
Muğla'nın Bodrum ilçesindeki bir narenciye bahçesinde, saat 16.00 sıralarında bulunan cesedin 66 yaşındaki Aydın Karabağlı'ya ait olduğu tespit edildi.
Yaşar ANTER / BODRUM (Muğla), (DHA)
FOTOĞRAF
Türkiye'den flaş Menbiç açıklaması: ABD ile anlaşmaya vardık
ABD'den Türkiye'ye Afrin çağrısı
Bakanlık uyardı! Milyonları ilgilendiren açıklama
ABD'li komutan, PKK'nın öldürdüğü Alluş'un cenazesinde
İnanılmaz görüntüler: Sevgilisiyle beraber olan kadını tekme tokat dövdü!
İstanbul'daki lüks sitede akılalmaz olay! Arabasını gören koştu ama...
Suudi Arabistan'dan tarihi karar! Kadınların 'çarşaf giyme' zorunluluğu kalkıyor
Çin grup ilişki skandalıyla çalkalanıyor! Hostes ve pilotlar...
Ona bakan bir daha bakıyor! İşte dünyanın en ateşli hemşiresi
Telefonları kasıp kavuran uygulamalar
Bahçeli'ye ittifak şoku: Erdoğan'a oy vermeyiz!
Apple'ı kızdıran cihaz!
Okuyucu Yorumları 0 yorum