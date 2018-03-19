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Yol kenarındaki bahçede ölü bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 19.03.2018 19:28 | Son Güncelleme

MUĞLA'nın Bodrum ilçesindeki bir narenciye bahçesinde 65-70 yaşında olduğu sanılan ve üzerinden kimliğini belirtir bir belge çıkmayan bir erkek cesedi bulundu.

Yol kenarındaki bahçede ölü bulundu

Yaşar ANTER / BODRUM (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Bodrum ilçesindeki bir narenciye bahçesinde 65-70 yaşında olduğu sanılan ve üzerinden kimliğini belirtir bir belge çıkmayan bir erkek cesedi bulundu. Yanındaki poşetlerden alışverişten döndüğü sanılan kişinin, kalp krizinden öldüğü üzerinde durulurken, jandarma kimliğinin tespit edilmesi için çalışma başlattı.
Bugün saat 16.00 sıralarında, Turgutreis Mahallesi Mehmet Hilmi Caddesi'ndeki bir narenciye bahçesinde, yerde hareketsiz yatan bir kişi olduğunu gören çevredekiler durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri, vücudunda herhangi bir darp ve yara izi bulunmayan, 65-70 yaşında olduğu tahmin edilen kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi. Jandarma, üzerinden kimliğini belirtir bir belge çıkmayan kişinin yanındaki poşetlerden, olay yerine yaklaşık 50 metre mesafedeki bir alışveriş merkezinden döndüğü ve kalp krizinden öldüğü üzerinde durulduğunu bildirdi. Jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından ceset otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Jandarma, olayla ilgili 3 kişinin ifadesine başvururken, ölen kişinin kimliğinin tespiti için de çalışma başlattı.

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