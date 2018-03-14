Yol kontrollerinde 830 paket sigara ele geçirildi

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir araçta yapılan aramada 830 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Valilik tarafından yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimizce PKK/KCK bölücü terör örgütünün finans kaynaklarına yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında; 13.03.2018 günü Yüksekova İlçesi Yeniköprü Jandarma Karakol Komutanlığı Yol Kontrol Noktasında durdurulan bir araçta yapılan aramada 830 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir” denildi.
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