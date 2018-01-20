Yol kontrolünde kaçan sürücünün üzerinden uyuşturucu çıktı

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA) - AYDIN'ın Söke ilçesinde, yol kontrolü sırasında GBT sorguları yapılırken otomobiliyle kaçan sürücü, kovalamacayla yakalandı.

Jandarma ekipleri, bugün saat 14.00 sıralarında ilçe girişinde yol kontrolü yaparken şüpheli bir otomobili durdurdu. Otomobilde bulunan S.A.'nın yapılan kimlik sorgusunda uyuşturucu madde bulundurmak suçundan arandığı saptandı. Bu sırada otomobil sürücüsü F.K. kimlik sorgusunu beklemeden kaçmaya başladı. Jandarma, peşine düştüğü otomobili, ilçe merkezinde durdurdu.

Otomobilde ve S.A.'nın üzerinde yapılan aramada 60 gram kristal denilen uyuşturucu madde bulundu. Gözaltına alınan S.A. ve F.K. jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

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