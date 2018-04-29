Yol kontrolünde yakalanıp, tutuklandı

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın İncirliova ilçesinde polis ve jandarmanın ortaklaşa yaptıkları yol uygulamasında PKK terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında 3 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Mehmet Saki Taşdemir (24) yakalandı.
Aydın-İzmir Karayolu'nun Aydın'ın İncirliova ilçesi girişinde bugün saat 10.30 sıralarında, ortak yol uygulaması yapan jandarma polis ekipleri, yolcu minibüsünü durdurdu. Yolcular arasındaki tedirgin davranışlarından şüphelenilen Mehmet Saki Taşdemir'in Aydın Ağır Ceza İlamat Masası tarafından PKK terör üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş 3 yıl 8 ay hapis cezası olduğu belirlenip gözaltına alandı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet Saki Taşdemir, tutuklandı.
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