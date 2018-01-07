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Yol ortasında tartıştığı gence kurşun yağdırdı!

YAŞAM HABERLERİ | 07.01.2018 12:26 | Son Güncelleme 5 saat önce

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde park etme tartışmasında kavga çıktı. Kurşunların konuştuğu kavgada bir kişi yaralanırken, kurşunların sıkıldığı anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

Olay, Denizli’nin Merkezefendi ilçesi Sırakapılar Mahallesi 1549 Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir iş yerinin önüne aracını park eden Mesut K. ile A.G., arasında sözlü tartışma çıktı. Bir süre tartışan iki kişi, yolda biraz ilerledi. Tartışmanın dozu artınca Mesut K., yanındaki tabancayı çıkararak, A.G.’nin ayağına ateş etmeye başladı. Mesut K., A.G.’nin ayağına 5 el ateş etti. Ayağından aldığı 5 kurşunla yaralanan A.G., olay yerine yakın bir iş yerine sığınmaya çalışırken yere yığıldı. Zanlı ise elindeki silahla olay yerinden hızla uzaklaştı.

“YARALI İŞ YERİNE SIĞINMAYA ÇALIŞIRKEN YERE YIĞILDI, İLK YARDIMI ESNAF YAPTI”

Çevredeki esnaflar, yaralıya ilk müdahaleyi yaparak onu bir iş yerinin içine aldı ve durumu 112 Acil servise haber verdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaparken, polis de etrafta güvenlik önlemi ve zanlının yakalanması için çalışma başlattı. Sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralı A.G.’yi Denizli Devlet hastanesine kaldırırken, polis ekipleri olay yerinde parmak izi ve güvenlik kamerası incelemesi yaptı.

“ZANLI YAKLAŞIK İKİ SAAT SONRA YAKALANDI”

Yaralı olan A.G.’nin kaldırıldığı hastanede tedavisi sürerken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Silahlı yaralama olayı ile ilgili geniş çalışma yapan Denizli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, zanlıyı yaklaşık 2 saat sonra yakaladı. Yakalanan zanlı ifadesi alınmak üzere Çınar İlçe Emniyet Amirliği'ne götürüldü.

“KURŞUNLAMA SANİYE SANİYE KAMERAYA YANSIDI”

Park etme kavgasında çıkan tartışma ve silahlı kavgaya dönüşen olayda, kurşunların sıkıldığı anlar saniye saniye kameraya yansıdı. Kamerada, önce tartışan ve yürüme halinde olan iki kişiden biri, bir süre sonra elindeki silahla diğerinin ayağına sıktığı görülüyor.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (İHA)

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kavga Denizli silahlı saldırı kurşun

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Okuyucu Yorumları 46 yorum
Kemal Kılıçtaroğlu Adelet yürüyüşünü yaparken yuhluyanlar işallah sizde bir gün adelet aramak zorunda kalırsınız....Bakın görün yolda yürürken yanındakinden korkar bir millet olduk polis asker bunları korumaktan milleti koruyamaz bir duruma geldi. sokaktaki 100 kişiden yüzde 60 silahlı bir şekilde ya bıçak ya sopa taşıyor yollarda kontrol yok bir şey yok cezalar bir tek fetoya var .
@reccak ulan TÜRK POLİSİ arama yaptığındada ilk olarak CHP zihniyeti eleştiriyor..adım başı polis arama yapıyor diye...
Hadi ordan çakma adeletciler sizi
@reccak 1)adalet yürüyüşle mi sağlanacak.2) adalet evet herkeze lazım.3) fetoya kesilen ceza sana kesilmiş gibisin. şükürler olsun askerimizde polisimizde halkımızı canı pahasına korur, şimdi karakolda o silah çekip de 5 el ateş edeninde tekerine çomak sokuluyordun sen tasalanma (RECCAK)
Yakalansa ne olacak ki? Ülkede hukuk mu var 3-5 sene sonra çıkar dışarı. Mahkemeden hakimin anasına söven 20 yıl ceza alıyor bu ülkede. Sokakta adam kurşunlayıp öldürmeyi beceremeyen 3 sene...
@isorkum ne 3-5 yılından bahsediyorsun aynı gün veya 2-3 gün sonra dışarıda
ceza yok ceza ön kapıdan girer arka kapıdan cıkar
memleket nasıl bir hal aldı anlaşılır gibi değil yasalar öyle bir değiştirilmeliki değil ateş etmek insanlar birbirine vururken bile alacağı ceza akıllarına gelmeli
Bu adamlar cezaevine gitmek için bukadar istekliler cezaevi ortamından çok hoşlanıyorlar ülkemizde cezalar çok ağır da olmadığı için bir fırsat olarak görüyorlar peki neden? Neden erkek erkeğe olan bir yere gitmek için bukadar çaba harcıyorlar anlayana....
yeni türkiye bu alışın
cezaevi sureleri cok uzun olmayacak ama orda analarından emdikleri süt burunlarından gelecekki görecekler anyayı konyayi
öldürme kastım yoktu anama avradıma söydü tahrik oldum kravatlı takım elbiseli hakim karşısın acıkar indirim indirim agır tahrik altında işlemişsindir derler silah ruhsatlı degildir zaten yatsa yatsa silahtan yatar toplam 1 sene veya 1.5 sene adalet varmıki ülkede adalet hep güçlüden yana
Belden aşağısı öldürmeye teşebbüs sayılmayan bir ülkdeyiz.Ayağına bu yüzden sıkıyor.İşi bilen birisi.Hak hukuk adalet. ülkemizde hak getire.Yolda yürüyemiyor insanlar.Afrikaya ziyarete gide gide afrika gibi yaptılar ülkemizi.
Neler oluyor bu ülkeye?Nasıl bu kadar rahat olabiliyor ve neden dokunulmuyor bu kalleş,korkak,silahın arkasına saklanan mahluklara?Kimse kızmasın hiçbir zaman vatandaş bu kadar sahipsiz kalmamıştı.Devlet nerede diyenlere vay hain demek yerine acaba haklı olabilirlermi diye düşünme vakti gelmedimi?
@dayirustem daha iyi ifade edilemezdi arkadaşım kendime diyorumki saygılı ol üslubunu bil hem kışkırtma olmasın hemde kötü niyetle olmayıp bugünkü hükümete destek verenin gözü açılsın efendi olduğunda dahada üstüne geliyorlar bütün diller kullanıldı suçu kendimizde aramak en doğrusu ne öğrenmiş olduk herkese adalet bir kişiye adaletsizlik olunca ses çıkarmazsak gün gelir aynı olay başımıza gelir eşitlik ve demokrasi benimsenmeli yıllarca tüm siyasiler bu ülkeyi hortumladı halk olarak sessizmi kaldık ? Hayır! Ne dedik devletin malı deniz yemeyen keriz yani haramı mübah kıldık
ibret olsun diye bu magandaya 20 yıl verseler kimse bu ruh hastalarının yaptığına cesaret edemez bi daha ama nerdeeee .. serbest bırakırlar adalet yok çünkü..
ülkemizde hukuki cezalar malum kişilere laf söyleyenlar için var geçmiş zamanda teksasta daha adil kurallar varmış gittikçe çağdışı ülke olduk
Önüne gelene yasayla silah taşima yetkisi verirsen sonu böyle olur.
vatan oldu Teksas bu ne ya herkesin elinde silah yolda yürümek bile insan korkar oldu bu ne dünya bu ne adalet.nerde bu Devlet nerde Güvemliğimizi emanet edeceğim güçler
ADALET YOK CEZA YOK PAPANIN KAR HANESİNE YAZILIYOR.
Bunları devletin koruduğu kesin yakalansa ne olur o kadar rahatki resmen ceza kesiyor birgün cezanın büyüğünü referandum evetçileri yiyecek cehennem sizin gibiler için var pis faşistler korkaksınız korkak olmasaydınız devletin gücüne sığınıp vatandaşa zulm etmezdiniz yaralanan arkadaş nasıl o silahı elinden alamadı hayret ediyorum arkadaşım bunlardan çekinen korkan bok yoluna gider bunlara köpek gözüyle bakın bu silahları toplamayan devlettin amirleride korkaktır görevini yapan tek bir kurum yok pkk pkk diyorlar ama ülkenin içi ile ilgilenen yok bu durumda öfkeleniyorm ve bize müstahak diyorum
bunların bir sonu gelmeliki silah çeken 10 defa düşünsün ??
ateş eden hemen 15 temmuz için çıkarılan yasayı kullansın. fetöcü sandım arabası ile darbe yapacak sandım desin.
Memlekette aşırı bir silahlanma var önüne gelen silaha sahib oluyor birine bir şey söylemeye gelmiyor. Allah yardımcımız olsun memleketimizin çivisi çıktı.
delikanlıya anca silahına güvenir bilek desen yok yürek desen hiç yok !
kesin iktidar üyesidir bak kesin
ceza almamak için ayaklara sıkıyor piç hata bu silahı bu soytarılara verende
Bilen mi var? Ne kavgası ettiklerini CB hakaret, küfretti veya 15 Temmuz'un devamını gördüm derse ödül dahi verirler bu magandalara...
SİLAHLAR TEK TEK TOPLANMALI HATTA KAMU ÇALIŞANLARINKİ DAHİL SADECE ORDU VE POLİSDE OLMAK KAYDIYLA ..YOKSA GİDİŞAT GİDİŞAT DEĞİL..KİMDE SİLAH YAKALANIRSA VERECEKSİN 50 YILI BAKIN O ZAMAN SİLAH GÖREBİLİYORMUSUNUZ ORTALIKTA.CEZALAR CAYDIRICI OLMALIDIR...
Olayın sebebi dükkanın önüne arabasını park etmiş her yerde aynı sorun adam dükkanı mı kiralıyor yoksa dükkanın önünü kaldırım dahil yola kadar mı kiralıyor anlamadım yola kadar parsellemeye çalışırsan işte böyle parsellettirirler adama ellerine sağlık az bile sıkmış diz kapağına da sıksaydı daha da güzel olurdu yarım bırakmış.....
en az 6 yıl yer goreceksınız hedef gozeterek ateş edıyorr
Korkak lavuk madem delikankisin niye kaciyorsun sonra bekle orda teslim ol
kanunlar egemenlerindir.bizim değil.
@aslantekin06 vallahi doğru ve güzel laf. bravo
GİT HAPİSANEDE PARMAKLIK SAY
akp gitmeden düzen olmaz.ulkeyi mafyalasdirdilar.
Herkes silahlansın.Devlet herkese silah versin.Efeleneni indirelim Yaşasın Reis.Ya Allah bismillah.Allah yar ve yardımcımız olsun.Tekbir Allahu Ekber.Bizi çekemiyorlar.Sakla samani gelir zamanı.
Park sorunu ülkemizin en önemli sorunlarından birisi oldu. Bu olayın nedeni de park sorunu. Yeterli park yeri olsa bu tartışma olmayacak. Adamın yaptığını tabi ki tasvip etmiyorum. Ancak işyeri sahipleri de caddeyi sahipleniyor bu da işin başka bir boyutu. Velhasılı deve misali doğru yerimiz yok.
@alakar İŞ YERİ SAHİBİDE İŞ YERİNİN ÖNÜNÜN KAPANMAMASINI İSTİYOR ARTIK OTO PARK SAYISI ARTIRILMALI
bu lavuğu sınıra gönderin vatana hizmet etsin madem sıkmayı seviyor gitsin düşmana sıksın artist adam olsan yumruğuna güvenirsin her ödlek gibi silah taşırsın sen ancak
Delikanlı adam park tartışması yüzünden silaha sarılmaz. Silah korkak ve zavallı insanların işidir. Bu adam elindeki silahla aslan kesilebilmiş korkak biri sadece ve cahil biri. 2 saatte yakalanmış zaten. Şimdi git içeride yat. Park derdinde yok artık...
ADALET herkes için gerekli. Kanun dışı hareket edenlerde bir gün Adaleti arar olurlar.
silahlı delikanlılar :)
Beyler hepiniz silahlanın yarın allah korusun böyle bir ayı ile trafikte kavga ederseniz ne olacak? Gözünüzü kırpmadan beynini dağıtın.
Denetimli serbestlik alsın hep öyle olmuyomu zaten yada az bi para cezası biraz iyi hal.silahida cikarken teslim edilsin bi daha yapma bak bidahakine ah ederim seni deyip kulagi cekilip bırakilsin adalet tc bu işte
Mesela bu şahıs için halk ayaklanmalı yüksek ceza alması için yoksa yarın sırada kim var bilinmez dava sonuna kadar takip edilmeli devlet destekli bunun gibi 100 binler sokaklarda cirit atıyor
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