Yol ortasında tartıştığı gence kurşun yağdırdı!

Olay, Denizli’nin Merkezefendi ilçesi Sırakapılar Mahallesi 1549 Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir iş yerinin önüne aracını park eden Mesut K. ile A.G., arasında sözlü tartışma çıktı. Bir süre tartışan iki kişi, yolda biraz ilerledi. Tartışmanın dozu artınca Mesut K., yanındaki tabancayı çıkararak, A.G.’nin ayağına ateş etmeye başladı. Mesut K., A.G.’nin ayağına 5 el ateş etti. Ayağından aldığı 5 kurşunla yaralanan A.G., olay yerine yakın bir iş yerine sığınmaya çalışırken yere yığıldı. Zanlı ise elindeki silahla olay yerinden hızla uzaklaştı.

“YARALI İŞ YERİNE SIĞINMAYA ÇALIŞIRKEN YERE YIĞILDI, İLK YARDIMI ESNAF YAPTI”

Çevredeki esnaflar, yaralıya ilk müdahaleyi yaparak onu bir iş yerinin içine aldı ve durumu 112 Acil servise haber verdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaparken, polis de etrafta güvenlik önlemi ve zanlının yakalanması için çalışma başlattı. Sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralı A.G.’yi Denizli Devlet hastanesine kaldırırken, polis ekipleri olay yerinde parmak izi ve güvenlik kamerası incelemesi yaptı.