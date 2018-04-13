Yol uygulamasında uyuşturucu operasyonu

Isparta’da narkotik polisinin düzenlediği yol uygulamasında durdurulan otobüs ve otomobilde bulunan 4 kişi, eroin uyuşturucu hapla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, kentte uyuşturucu kullanımı ve yaygınlaşmasını önlemek adına çalışmalar yürüten Isparta Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün Isparta-Antalya Karayolu üzerinde yol uygulaması yaptı. Uygulama kapsamında 1 şehirlerarası yolcu otobüsü ile 1 hususi otomobili durduran narkotik polisi, otobüsteki 2 yolcu ile araçtaki 2 kişi olan M.T, M.Ş, Ü.A ve İ.D. üzerinde 3 parça halinde 4.2 gram eroin maddesi ile 2 adet suboxone hap ele geçirdi.

Emniyete sevk edilen şüphelilere ‘uyuşturucu madde kullanmak’ suçundan işlem yapıldığı öğrenildi.