HABER

Yol verme kavgasında kendini vurdu

YAŞAM HABERLERİ  | 17.06.2018 23:46 | Son Güncelleme

Balıkseir’in Ayvalık ilçesinde, yol vermeme nedeniyle çıkan kavga, taraflardan birinin pompalı tüfekle kendisini yaralamasıyla sona erdi.

Ayvalık’ın tek ana arteri olan Atatürk Caddesi’ndeki Cumhuriyet Meydanı’na otomobiliyle ara yoldan çıkmak isteyen tatilci C.Ö. (26), o sırada ana arterden otomobiliyle geçmekte olan sürücü Y.Y.’ye (25) yol vermesi için korna çaldı. İki tarafın araç içinden başlattıkları ağız münakaşası, Y.Y’nin aracından inip, C.Ö.’nün otomobilinin tamponuna tekme atmasıyla arbedeye dönüştü.

Arbede sırasında sürücü Y.Y., aracından çıkardığı pompalı tüfeği C.Ö’nün otomobilinin sol arka kapı camına sert bir şekilde vurdu. Aracın camı kırılırken, darbe sırasında pompalı tüfek ateş aldı ve Y.Y. sol bacağından yaralandı. Y.Y, pompalı tüfeği yere bırakıp, aracına binerek olay yerinden uzaklaştı.
Sürücü Y.Y.’nin Ayvalık Devlet Hastanesi’ne gittiği ve müşahede altına alındığı, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. Birbirinden şikayetçi olan iki tatilci ise emniyette ifade veriyor.

(DHA)

PARTNER‘Çukur’a görkemli gala‘Çukur’a görkemli gala
Uçuruma yuvarlanan motosikletli yaralandıUçuruma yuvarlanan motosikletli yaralandı
Durağan'ı sağanak vurdu, hastaneyi su bastı (2)Durağan'ı sağanak vurdu, hastaneyi su bastı (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Balıkesir yol verme kavgası

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'nin İstanbul Yenikapı'daki mitingi başladı! Başbakan Yıldırım ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar

AK Parti'nin İstanbul Yenikapı'daki mitingi başladı! Başbakan Yıldırım ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar

24 Haziran seçimlerine günler kala AK Parti mitinginde dikkat çeken isim! Tansu Çiller de meydanlara indi!

24 Haziran seçimlerine günler kala AK Parti mitinginde dikkat çeken isim! Tansu Çiller de meydanlara indi!

Tuba Büyüküstün ve Murat Yıldırım 11 yıl sonra buluşacaklar

Tuba Büyüküstün ve Murat Yıldırım 11 yıl sonra buluşacaklar

Beşiktaş'tan Burak Yılmaz için takas formülü!

Beşiktaş'tan Burak Yılmaz için takas formülü!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Yenikapı mitinginde konuşurken Melih Gökçek'ten dikkat çeken mesaj

Cumhurbaşkanı Erdoğan Yenikapı mitinginde konuşurken Melih Gökçek'ten dikkat çeken mesaj

HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş TRT'ye çıktı

HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş TRT'ye çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul Kadıköy'de köpeğe şiddet! Dehşet anları kamerada

İstanbul Kadıköy'de köpeğe şiddet! Dehşet anları kamerada

Şanlıurfa'da bayram ziyaretinden dönen aile 14 yaşındaki kızlarını tavanda asılı buldu

Şanlıurfa'da bayram ziyaretinden dönen aile 14 yaşındaki kızlarını tavanda asılı buldu

Samsun'da hastanede şoke eden görüntü! Doktorun yüzüne tekme attı

Samsun'da hastanede şoke eden görüntü! Doktorun yüzüne tekme attı

Yavru köpeğin ölümü infial yarattı! Türkiye bu olayı konuşuyor

Yavru köpeğin ölümü infial yarattı! Türkiye bu olayı konuşuyor

Nevşehir'de gece yarısı gizemli olay! 12 yaşındaki çoban ölü bulundu, 14 yaşındaki çoban kayıp

Nevşehir'de gece yarısı gizemli olay! 12 yaşındaki çoban ölü bulundu, 14 yaşındaki çoban kayıp

Kastamonu'da katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kastamonu'da katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.