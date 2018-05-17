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Yol verme tartışmasına müdahale eden polis havaya ateş açtı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.05.2018 16:57 | Son Güncelleme

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde, yol verme yüzünden çıkan tartışmayı yatıştırmak için bölgeye gelen polis, 3 kişiyi emniyete götürürken, çevredekiler tepki gösterdi.

Burak EMEK/NUSAYBİN (Mardin), (DHA)- MARDİN'in Nusaybin ilçesinde, yol verme yüzünden çıkan tartışmayı yatıştırmak için bölgeye gelen polis, 3 kişiyi emniyete götürürken, çevredekiler tepki gösterdi. Polis, havaya ateş açarak kalabalığı uzaklaştırdı. İlçe merkezi Sakarya Caddesi'nde dün meydana gelen olayda, 2 kişi ile bir kamyonet sürücüsü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Bu sırada olay yerine gelen polis, tarafların şikayetçi olması üzerine 3 kişiyi emniyete götürmeye karar verdi. Çevrede toplananlar duruma tepki gösterdi. Çıkan arbedede polis, havaya ateş açtı. Kalabalık dağılırken. 3 kişi emniyete götürüldü.

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