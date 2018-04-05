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Yol yapım çalışmalarını geç fark eden sürücü kaza yaptı: 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.04.2018 00:31 | Son Güncelleme

KOCAELİ(İHA)

KOCAELİ(İHA)

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