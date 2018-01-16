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Yola çıkan köpek, kazaya neden oldu: 2 ölü

YAŞAM HABERLERİ | 16.01.2018 22:48 | Son Güncelleme 8 saat önce

Atilla ATMACA/KARAPINAR (Konya), (DHA) - KONYA'nın Karapınar ilçesinde yola çıkan köpeğe çarpmamak için sürücüsünün direksiyon kırdığı otomobil, karşı yönden gelen TIR ile çarpıştı. Kazada 2 kişi ölürken, köpek de telef oldu.

Kaza, saat 20.00 sıralarında ilçeye bağlı Hortu Akören mevkiinde meydana geldi. Konya yönüne giden 46 PE 101 plakalı otomobilin sürücüsü Mehmet Akdemir (22), aniden yola fırlayan köpeğe çarpmamak için direksiyon kırdı. Köpeğe çarpan otomobil, kontrolden çıkıp refüjü aşarak karşı şeride geçip, Mehmet Ali Motor (48) yönetimindeki 01 GL 870 plakalı TIR ile çarpıştı, şarampole yuvarlandı.

Kazada, otomobil sürücüsü Mehmet Akdemir ile yanındaki arkadaşı Doğukan Altun (22) yaşamını yitirdi, köpek de telef oldu.

İki arkadaşın cesetleri, olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırılırken, TIR şoförü Mehmet Ali Motor ise gözaltına alındı.

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