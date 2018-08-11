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Yola çıkan kurbanlık boğa kazaya neden oldu: 5 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.08.2018 10:43 | Son Güncelleme

TRABZON'un Of ilçesinde, sahibinin elinden kaçan kurbanlık boğa, Karadeniz Sahil Yolu'na girdi. Boğaya çarpmamak için duran bir kamyonete arkadan gelen minibüsün çarptığı kazada, 5 kişi yaralandı.

Yola çıkan kurbanlık boğa kazaya neden oldu: 5 yaralı

Aleyna BAYRAM/OF, (Trabzon), (DHA)- TRABZON'un Of ilçesinde, sahibinin elinden kaçan kurbanlık boğa, Karadeniz Sahil Yolu'na girdi. Boğaya çarpmamak için duran bir kamyonete arkadan gelen minibüsün çarptığı kazada, 5 kişi yaralandı. Kaza anı bir turistin cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kaza, önceki gün Of ilçesi Karadeniz Sahil Yolu'nda meydana geldi. Sahibinin elinden kaçan kurbanlık boğa karayoluna girdi. Önüne çıkan hayvanı fark eden Şaban Akyıldız kullandığı 08 ED 233 plakalı kamyoneti ile yol ortasında durdu. Bu sırada arkadan gelen Zaur Sagıdnadze'nin kullandığı CSA 707 Güristan plakalı yolcu minibüsü, kamyonete arkadan çarptı. Sürüklenen kamyonet bariyerlere çarparak durdu. Kazada kamyonet ve minibüsteki 5 kişi yaralandı. Boğa ise bir süre sonra yakalandı.
Kaza anı bir Arap turistin cep telefonu kamerasına yansırken, turistin o anlarda dua ettiği duyuldu.

FOTOĞRAFLI

Yola çıkan kurbanlık boğa kazaya neden oldu: 5 yaralıYola çıkan kurbanlık boğa kazaya neden oldu: 5 yaralıYola çıkan kurbanlık boğa kazaya neden oldu: 5 yaralı

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