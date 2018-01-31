HABER

Yola döşenen mayın böyle imha edildi 

YAŞAM HABERLERİ | 31.01.2018 22:12 | Son Güncelleme

KİLİS, (DHA)- TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Afrin'e yönelik başlattığı 'Zeytin Dalı Harekatı' kapsamında TSK ve ÖSO güçlerinin Anten tepe bölgesine ilerleyişi sırasında PYD-YPG/PKK'lı teröristler tarafından yola döşenen mayınlar, uzman ekipler tarafından güvenli bir şekilde patlatılarak imha ediliyor.

'Zeytin Dalı Harekatı'nın ilk gününde Anten tepe bölgesine giren Türk Silahlı Kuvvetleri ile Özgür Suriye Ordusunun ilerleyişi sırasında can kaybını en az indirmek için çok sıkı önlemler alınıyor. Bu amaçla harekat süresince askerlerin ilerleyeceği güzergah boyunca yollar, önce dedektörler tarafından didik didik taranıyor. Dedektörlerin yaptığı kontrollerde PYD-YPG/PKK'lı teröristlerin yollara tuzakladıkları birçok mayın tespit edildi. Bu mayınlar daha sonra bomba uzmanı askerler tarafından yapılan müdahale ile kontrollü bir şekilde patlatılarak, can kayıpları önleniyor. Harekatın ilk günü Anten tepe bölgesinde askerlerin ilerleyeceği yol üzerine tuzaklanan bir mayın da uzman ekip tarafından etkisiz hale getirilirken, ölen ya da yaralanan olmadı.

FOTOĞRAFLI

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hadid kardeşlerin çıplak fotoğrafına tepki: Rahatsız edici!

Hadid kardeşlerin çıplak fotoğrafına tepki: Rahatsız edici!

Doğu Ekspresi keyfi kötü bitti!

Doğu Ekspresi keyfi kötü bitti!

Acun Ilıcalı'dan kızına doğum günü sürprizi! Yok böyle hediye

Acun Ilıcalı'dan kızına doğum günü sürprizi! Yok böyle hediye

Diyanet İşleri Başkanı'ndan Adnan Oktar'a çok ağır sözler

Diyanet İşleri Başkanı'ndan Adnan Oktar'a çok ağır sözler

Pelin Akil takipçisini ifşa etti: Delirmiş!

Pelin Akil takipçisini ifşa etti: Delirmiş!

Diva Bülent Ersoy: Servetimi Mehmetçik’e bağışladım

Diva Bülent Ersoy: Servetimi Mehmetçik’e bağışladım

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Vatandaşlar ihbar etti! İşkenceye uğrayan küçük kız her yerde aranıyor

Vatandaşlar ihbar etti! İşkenceye uğrayan küçük kız her yerde aranıyor

Anne ile oğlunun feci ölümü! Komşular sokağa çıktığında...

Anne ile oğlunun feci ölümü! Komşular sokağa çıktığında...

Günlerce bu görüntüler konuşulmuştu! İşitme engelli gence şok suçlama

Günlerce bu görüntüler konuşulmuştu! İşitme engelli gence şok suçlama

Sürücüsü olduğu kamyonun altında can verdi! Yürek yakan feryat!

Sürücüsü olduğu kamyonun altında can verdi! Yürek yakan feryat!

'Rüyama girip, sapıkça şeyler yapıyordu' deyip imama saldırmış

'Rüyama girip, sapıkça şeyler yapıyordu' deyip imama saldırmış

Hayatını 3 sayfalık mektupla özetleyip noktayı koydu! Ensest, aldatma ve ihanet...

Hayatını 3 sayfalık mektupla özetleyip noktayı koydu! Ensest, aldatma ve ihanet...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.