HABER

Yola kontrolsüz çıkan tıra yolcu otobüsü çarptı: 9 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.04.2018 10:42 | Son Güncelleme

Hatay’ın Payas ilçesinde yola kontrolsüz çıktığı iddia edilen tıra yolcu otobüsünün çarpması sonucu 9 kişi yaralandı.Kaza, sabah saatlerinde Azganlik Mahallesi’ndeki D-90 Karayolu üzerinde Organize Sanayi Bölgesi kavşağında meydana geldi.

Hatay’ın Payas ilçesinde yola kontrolsüz çıktığı iddia edilen tıra yolcu otobüsünün çarpması sonucu 9 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Azganlik Mahallesi’ndeki D-90 Karayolu üzerinde Organize Sanayi Bölgesi kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, Lütfü Y. yönetimindeki 31 ZP 7229 plakalı tır yola kontrolsüz çıktı. Kontrolsüz yola çıkan tıra, İskenderun istikametine giden Fatih A. yönetimindeki 42 KD 599 plakalı yolcu otobüsü çarptı.
Adeta can pazarının yaşandığı kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Otobüste sıkışan şoför Fatih A’yı, sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri kurtardı.
Kazada yaralanan 9 kişi ilk müdahalenin ardından İskenderun Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Görüldüğü yerde müdahale edilecekGörüldüğü yerde müdahale edilecek
Taksim İlkyardım Hastanesi'nde yangın!Taksim İlkyardım Hastanesi'nde yangın!
Son seçim anketinde Meral Akşener bombasıSon seçim anketinde Meral Akşener bombası
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dikkat edin: WhatsApp’taki o tehlike geri döndü!

Dikkat edin: WhatsApp’taki o tehlike geri döndü!

Torpil listesini WhatsApp'tan paylaştı! Ortalık karıştı

Torpil listesini WhatsApp'tan paylaştı! Ortalık karıştı

Kayınpeder-damat aşkı ile ilgili olay yazı: Kayınpeder de şehvet uyandırır mı?

Kayınpeder-damat aşkı ile ilgili olay yazı: Kayınpeder de şehvet uyandırır mı?

Ünlü sunucu Simge Fıstıkoğlu ile Emre Tavukçuoğlu evlendi

Ünlü sunucu Simge Fıstıkoğlu ile Emre Tavukçuoğlu evlendi

Tosun'un son fotoğrafı ortaya çıktı! İşte Mehmet Aydın'ın olay yeni imajı

Tosun'un son fotoğrafı ortaya çıktı! İşte Mehmet Aydın'ın olay yeni imajı

Beyaz Show'da İlker Ayrık'tan Demet Akalın'a acı biberli sürpriz!

Beyaz Show'da İlker Ayrık'tan Demet Akalın'a acı biberli sürpriz!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Karnında unutulan makasla 23 yıl yaşadı

Karnında unutulan makasla 23 yıl yaşadı

Polis motosikleti durdurdu genç modele cezayı kesti: Poponu ört!

Polis motosikleti durdurdu genç modele cezayı kesti: Poponu ört!

Ağızları açık bırakan görüntü! Çocuğu iple damdan sarkıttı

Ağızları açık bırakan görüntü! Çocuğu iple damdan sarkıttı

e-Devlet'te yeni uyguluma! Alo Fetva hattı kapandı, 'Dini Soru Sor' bölümü açıldı

e-Devlet'te yeni uyguluma! Alo Fetva hattı kapandı, 'Dini Soru Sor' bölümü açıldı

İstanbul trafiğinde korkunç görüntü! Alev alev yandı

İstanbul trafiğinde korkunç görüntü! Alev alev yandı

3 gündür kayıp olan Aleyna bulundu

3 gündür kayıp olan Aleyna bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.