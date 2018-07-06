HABER

Yola köpek çıktı, manevra yapan otomobil takla attı: 1 ölü, 6 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.07.2018 22:07 | Son Güncelleme

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde, düğüne giden 7 kişilik Yavuz ailesinin içerisinde bulunduğu otomobil, sürücünün yola çıkan köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırması üzerine takla atarak devrildi. Kazada, 11 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybederken, 3'ü ağır 6 kişi de yaralandı.

Yola köpek çıktı, manevra yapan otomobil takla attı: 1 ölü, 6 yaralı

Mehmet Ali DİNLER/KIZILTEPE (Mardin), (DHA)- MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde, düğüne giden 7 kişilik Yavuz ailesinin içerisinde bulunduğu otomobil, sürücünün yola çıkan köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırması üzerine takla atarak devrildi. Kazada, 11 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybederken, 3'ü ağır 6 kişi de yaralandı.
Kaza, saat 19.00 sıralarında Kızıltepe ilçesine 30 kilometre mesafede bulunan Alakuş köyü yakınlarında meydana geldi. Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinden gelerek, Kızıltepe ilçesindeki yakınlarının düğününe giden Tacettin Yavuz yönetimindeki 63 VS 191 plakalı otomobil, sürücüsünün yola çıkan köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırması üzerine takla atarak devrildi. Kazada, 11 yaşındaki Berfin Yavuz olay yerinde hayatını kaybederken, aralarında çocukların da bulunduğu 6 kişi de yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Takla atarak devrilen ve kullanılmaz hale gelen otomobilden itfaiye ekiplerinin çıkardığı 6 yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası, ambulanslarla Kızıltepe'deki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Hastanelere kaldırılan 6 yaralıdan 3'ünün durumunun ağır olduğu belirtilirken, kaza ile ilgili başlatılan soruşturma ise sürüyor.
Öte yandan, yaşanan kaza nedeniyle Kızıltepe'deki düğünün de iptal edildiği öğrenildi.

FOTOĞRAFLI

Yola köpek çıktı, manevra yapan otomobil takla attı: 1 ölü, 6 yaralıYola köpek çıktı, manevra yapan otomobil takla attı: 1 ölü, 6 yaralıYola köpek çıktı, manevra yapan otomobil takla attı: 1 ölü, 6 yaralıYola köpek çıktı, manevra yapan otomobil takla attı: 1 ölü, 6 yaralı

PARTNERMağarada jaguarlarla yaşayan kadın: Yaşamak için bir çocuğu öldürdümMağarada jaguarlarla yaşayan kadın: Yaşamak için bir çocuğu öldürdüm
Sahte çağrı merkezi kurup, vatandaşları dolandıran 7 kişi tutuklandıSahte çağrı merkezi kurup, vatandaşları dolandıran 7 kişi tutuklandı
Rize'de boğulma tehlikesi geçiren genci, son anda polisler kurtardıRize'de boğulma tehlikesi geçiren genci, son anda polisler kurtardı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İşte yeni ve son KHK'nın detayları! Resmi Gazete'de bu akşam yayınlanacak KHK ile ilgili Başbakan Binali Yıldırım'dan flaş açıklama!

İşte yeni ve son KHK'nın detayları! Resmi Gazete'de bu akşam yayınlanacak KHK ile ilgili Başbakan Binali Yıldırım'dan flaş açıklama!

Suriye'de Esed rejimi ile muhalifler arasında ateşkes sağlandı! 350 bin Suriyeli daha Türkiye'ye göç ediyordu

Suriye'de Esed rejimi ile muhalifler arasında ateşkes sağlandı! 350 bin Suriyeli daha Türkiye'ye göç ediyordu

Bankalarda 32 milyar liralık altın var

Bankalarda 32 milyar liralık altın var

Demet Akalın: Altımı çekmeye çalışma boşuna...

Demet Akalın: Altımı çekmeye çalışma boşuna...

Zekeriya Öz'ün 'kasası' olduğu iddia edilen avukat Tayfun Aktaş davasında Ali Ağaoğlu'na zorla getirme kararı

Zekeriya Öz'ün 'kasası' olduğu iddia edilen avukat Tayfun Aktaş davasında Ali Ağaoğlu'na zorla getirme kararı

Yeni kabine için şok iddia! 'Ethem Sancak bakan olacak'

Yeni kabine için şok iddia! 'Ethem Sancak bakan olacak'

İlginizi Çekebilir

Gaziantep'te tehlikeli gerginlik! Cinsel istismar iddiası mahalleyi ayağa kaldırdı

Gaziantep'te tehlikeli gerginlik! Cinsel istismar iddiası mahalleyi ayağa kaldırdı

Isparta'da korkunç olay! 15 yaşındaki kız evde intihar etti

Isparta'da korkunç olay! 15 yaşındaki kız evde intihar etti

Zonguldak'ta iğrenç olay! Öğrencisiyle ilişkisi ortaya çıkan öğretmen...

Zonguldak'ta iğrenç olay! Öğrencisiyle ilişkisi ortaya çıkan öğretmen...

İstanbul'da mezarlıkta pompalı dehşeti! Eşi ve kayınbiraderini vurdu

İstanbul'da mezarlıkta pompalı dehşeti! Eşi ve kayınbiraderini vurdu

Kardeşlerin yol kavgası kanlı bitti

Kardeşlerin yol kavgası kanlı bitti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bolu'da TEM otoyolunda korkunç ölüm! Milyonda bir ihtimal oldu

Bolu'da TEM otoyolunda korkunç ölüm! Milyonda bir ihtimal oldu

Küçük Ömer'in son sözleri “Benim bir şeyim yok üzülme anne" oldu

Küçük Ömer'in son sözleri “Benim bir şeyim yok üzülme anne" oldu

Kayseri'de babaannesini balta ve bıçakla öldürdüğü iddia edilen torun ilk kez hakim karşısında!

Kayseri'de babaannesini balta ve bıçakla öldürdüğü iddia edilen torun ilk kez hakim karşısında!

Diyarbakır'da kaybolan Yusuf Yılmaz'ın ailesi yeni görüntüleri izleyince bir kez daha yıkıldı

Diyarbakır'da kaybolan Yusuf Yılmaz'ın ailesi yeni görüntüleri izleyince bir kez daha yıkıldı

Eşi terk etti diye intihara kalkıştı

Eşi terk etti diye intihara kalkıştı

Traktördeki demir parçası minibüsün içine girdi: 1 ölü, 6 yaralı

Traktördeki demir parçası minibüsün içine girdi: 1 ölü, 6 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.