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Yolcu dolu otobüste dehşet anları

YAŞAM HABERLERİ  | 10.04.2018 19:34 | Son Güncelleme

Ataşehir’de özel halk otobüsünde bir yolcu, durak haricinde inmek için şoförle kavga etti.

Ataşehir’de özel halk otobüsünde bir yolcu, durak haricinde inmek için şoförle kavga etti. Şoföre silah çeken yolcu, otobüste korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu. Fenalaşan şoför hastaneye kaldırılırken, olay otobüsün güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Edinilen bilgilere göre olay, dün saat 15.30 sıralarında Küçükbakkalköy’de yaşandı. Çekmeköy - Kadıköy seferini yapan özel halk otobüsüne binen bir yolcu, iddiaya göre durak haricinde inmek istedi. Otobüs şoförü Ahmet Yazıcı ise yasak olduğunu söyleyerek yolcunun inişine izin vermedi. Şoför ile yolcu arasında yaşanan tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Yaşanan kavga nedeniyle otobüs, önündeki araca çarparak durdu. Bu sırada belindeki silahı çeken yolcu, şoföre doğrulttu. O anlarda otobüs içerisindeki diğer yolcular da büyük panik yaşadı.
Kavga sonrası fenalaşan şoför hastaneye kaldırıldı. Polise başvuran şoför Ahmet Yazıcı, kendisine silah doğrultan yolcudan şikayetçi oldu. Polis silahlı yolcunun bulunması için çalışma başlattı.
Otobüste yaşanan dehşet anları, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

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