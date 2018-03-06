Yolcu gibi bindi ceza yazdı

Bodrum’da şehirlerarası sefer yapan otobüse yolcu gibi binerek denetim yapan sivil trafik polisleri, yapılan ihlalleri affetmiyor. Uygulama ile trafik kazalarının en aza indirilmesi amaçlanırken son denetimde seyir halindeyken cep telefonu ile konuşan ve ışık ihlali yapan sürücüye cezai işlem uygulandı.
Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri, şehir içi sivil denetimlerin yanı sıra şehirlerarası seferlerde de denetimleri sürdürüyor. Bugün sabah saatlerinde Bodrum’dan Aydın’a giden otobüse yolcu gibi binen sivil trafik polisi, araç sürücüsünün kurallara uyup uymadığını denetledi. Aydın iline kadar sivil denetim yapan polis, kırmızı ışık ihlali ve seyir halindeyken telefonla konuşmaktan dolayı şoföre 343 TL para cezası kesti. Sivil trafik polisi Aydın’dan Bodrum’a gelirken de başka bir otobüse binerek denetim yaptı. Sürücünün trafik kurallarına uyduğu ve herhangi bir ceza yemediği bildirildi.
Polisin Aydın’dan Bodrum’a gelişte sivil denetim için bindiği otobüsün şoförü 43 yaşında Bülent Demiray, denetimlerin çok yararlı olduğunu belirterek şunları söyledi: “Toplu taşıma araçlarının tamamının denetlenmesi lazım. Şoförlerin hepsi çok bilinçli değil. Direksiyondayken telefonla konuşan arkadaşlarımız oluyor, trafik kurallarına uymayan arkadaşlarımız var. Bu işin eğitimini almamış şoför arkadaşlarımız var. Bu uygulamanın toplu taşıma araçlarında yapılması çok faydalı.”
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