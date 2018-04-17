Yolcu midibüsünde yangın paniği

Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, (DHA)-KIRIKKALE-Ankara arası yolcu taşımacılığı yapan bir firmaya ait midibüste yangın çıktı. Elektrik kontağından çıktığı değerlendirilen yangın, itfaiye tarafından söndürüldü.
Kırıkkale'den Ankara yönüne giden K.K. yönetimindeki 71 FL 917 plakalı yolcu midibüsünde, yangın çıktı. Araçtan yükselen dumanları gören sürücü hemen midibüsü yol kenarına çekip, yolcuları indirdi. İtfaiyeye haber verilirken, sürücü K.K. de yangın söndürücü ile alevlere müdahale etti. Gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın daha fazla büyümeden söndürüldü.
FOTOĞRAFLI
Kritik MGK toplantısı sona erdi! OHAL yeniden uzuyor
İYİ Parti erken seçime girebilir mi? İşte kanun maddeleri ve partiden en net açıklama
Şok iddia! 'İYİ Parti 26 Ağustos'taki seçime giremez'
Macron'dan skandal Türkiye açıklaması: İstemiyorum
Erken seçimle ilgili flaş açıklama: Şimdiden ilan ediyorum Erdoğan kazanamayacak
İşkencenin böylesi! Eve kapattı, dövdü, üzerine kaynar su döktü! Yetmedi bir de...
Dünya şokta! İsrail açık açık ilan etti: Hemen yarın vururuz!
Tüm dünya onların peşinde ama onlar Türkiye'de
Fatih'te otele silahlı baskın! Dehşet anları kamerada
Ayşe öğretmen 6 aylık bebeğiyle hapse giriyor
Samsung'tan eşi benzeri olmayan telefon
Açıköğretim sınavında skandal soru! Eski CHP milletvekili Onur o soruya ateş püskürdü!
Okuyucu Yorumları 0 yorum