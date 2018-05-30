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Yolcu midibüsüyle kamyon çarpıştı: 14 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.05.2018 16:58 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, şehir içinde yolcu taşınan midibüs ile hafriyat kamyonu çarpıştı.

Yolcu midibüsüyle kamyon çarpıştı: 14 yaralı

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, şehir içinde yolcu taşınan midibüs ile hafriyat kamyonu çarpıştı. Kazada 1'i yabancı uyruklu 14 kişi yaralandı.
Kaza, saat 14.00 sıralarında, Kestel Mahallesi D- 400 yolu üzerinde meydana geldi. Antalya yönüne giden Hilmi T.'nin kullandığı 07 NMC 96 plakalı şehir içi yolcu midibüsü, aynı yöndeki Ramazan G. yönetimindeki 07 BLV 88 plakalı hafriyat kamyonuna arkadan çarptı. Kazada midibüste bulunan Moldova uyruklu Rita T.C., Burcu U., Yelda D., Cansu G.Y., Yusuf A.Y., Filiz D., Gizem Z., Mücella T. ile kimliği öğrenilemeyen 6 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalesini yaptığı 14 yaralıyı ambulanslarla çeşitli hastanelere götürdü. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı ve çoğunun kazayı hafif sıyrıklarla atlattığı belirtildi. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlatırken, kamyon ve midibüs sürücüleri ise ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.

FOTOĞRAFLI

Yolcu midibüsüyle kamyon çarpıştı: 14 yaralıYolcu midibüsüyle kamyon çarpıştı: 14 yaralıYolcu midibüsüyle kamyon çarpıştı: 14 yaralı

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