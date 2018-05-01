HABER

Yolcu minibüsü ile kamyon kafa kafaya çarpıştı: 7 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.05.2018 19:02 | Son Güncelleme

KAHRAMANMARAŞ'ta, yolcu minibüsü ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı.

Yolcu minibüsü ile kamyon kafa kafaya çarpıştı: 7 yaralı

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA) - KAHRAMANMARAŞ'ta, yolcu minibüsü ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Göllü Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Adem Kiraz yönetimindeki 46 M 0 488 plakalı yolcu minibüsü, karşı yönden gelen Bayram Çayır'ın kullandığı 46 BN 466 plakalı kamyonla kafa kafaya çarpıştı. Kamyon sürücüsünün yara almadan atlattığı kazada minibüs sürücüsü Adem Kiraz ile 6 yolcu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
FOTOĞRAFLI

Yolcu minibüsü ile kamyon kafa kafaya çarpıştı: 7 yaralıYolcu minibüsü ile kamyon kafa kafaya çarpıştı: 7 yaralıYolcu minibüsü ile kamyon kafa kafaya çarpıştı: 7 yaralıYolcu minibüsü ile kamyon kafa kafaya çarpıştı: 7 yaralı

İstanbul'daki 1 Mayıs kutlamalarında gün boyu yaşananlarİstanbul'daki 1 Mayıs kutlamalarında gün boyu yaşananlar
Devlet Bahçeli'den Abdullah Gül açıklamasıDevlet Bahçeli'den Abdullah Gül açıklaması
Ümit Özdağ’dan Abdullah Gül iddiasıÜmit Özdağ’dan Abdullah Gül iddiası
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kuşum Aydın'ın bu halinden eser kalmadı!

Kuşum Aydın'ın bu halinden eser kalmadı!

Enes Batur'un Youtube'dan kazandığı para dudak uçuklatıyor!

Enes Batur'un Youtube'dan kazandığı para dudak uçuklatıyor!

Kendi ölümünü canlı yayınladı! Korkunç olay

Kendi ölümünü canlı yayınladı! Korkunç olay

TSK duyurdu: 'Malik' sağ olarak ele geçirildi

TSK duyurdu: 'Malik' sağ olarak ele geçirildi

Müstehcen fotoğraflarını öğrencisine gönderen öğretmene büyük şok!

Müstehcen fotoğraflarını öğrencisine gönderen öğretmene büyük şok!

10 kişilik gasp çetesinin liderini görenler şaştı kaldı!

10 kişilik gasp çetesinin liderini görenler şaştı kaldı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Şanlıurfa'da selin ortasında özçekim yaparken sulara kapıldı

Şanlıurfa'da selin ortasında özçekim yaparken sulara kapıldı

Çorum'da mezarlıktan ağlayan kız sesi geldiği iddiası ortalığı karıştırdı

Çorum'da mezarlıktan ağlayan kız sesi geldiği iddiası ortalığı karıştırdı

Kendi ölümünü canlı yayınladı! Korkunç olay

Kendi ölümünü canlı yayınladı! Korkunç olay

10 kişilik gasp çetesinin liderini görenler şaştı kaldı!

10 kişilik gasp çetesinin liderini görenler şaştı kaldı!

İstanbullu adalara akın etti! Kuyruk uzadıkça uzadı

İstanbullu adalara akın etti! Kuyruk uzadıkça uzadı

Öğrencisine attığı çıplak fotoğraflar öğretmeni yaktı

Öğrencisine attığı çıplak fotoğraflar öğretmeni yaktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.