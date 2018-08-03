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Yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.08.2018 11:29 | Son Güncelleme

 İZMİR'in Aliağa ilçesinde, kavşakta yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı, 6 kişi yaralandı.

Yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Cevdet ŞEN/ALİAĞA (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Aliağa ilçesinde, kavşakta yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı, 6 kişi yaralandı.
Kaza, dün saat 19.00 sıralarında İzmir- Çanakkale karayolu Yenişakran Mahallesi Bölük Kavşağı'nda meydana geldi. İzmir'den Çanakkale yönüne giden Ruhan Orhan (58) yönetimindeki 35 ATN 30 plakalı Aliağa- Yenişakran seferini yapan yolcu minibüsü ile Muzaffer Karaca (73) yönetimindeki 35 MEM 53 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle minibüsün devrildiği kazada, otomobil sürücüsü Muzaffer Karaca ile yanındaki Şefika Karaca ve Doruk Ada Çetin, minibüs şoförü Ruhan Orhan, yolculardan Rabia Taşdemir ve Mehmet Hanifici yaralandı. Aliağa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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Yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 6 yaralıYolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 6 yaralıYolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı

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